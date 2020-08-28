Обстановка в Беларуси: может ли Россия пойти на аннексию и каковы угрозы для Украины

Россия заявила, что создала для Беларуси специальные (резервные) войска, а также продвигает версию об украинско-американской операции с "вагнеровцами". Лукашенко, похоже, очень даже "за". Говорит ли происходящее о том, что РФ (с согласия на всё согласного ради сохранения власти Лукашенко) начала фактическую аннексию Беларуси? Какие угрозы это создает для Украины и Европы? И можем ли мы как-то этому противостоять? Эксперты ответили на эти вопросы эксклюзивно для "Комментариев".

"Россия может взять под контроль какие-то ключевые сектора белорусской экономики"

Аналитика украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова российские заявления в ракурсе Беларуси настораживают.

"И речь не только о создании резерва из российских силовиков для подавления протестов в Беларуси (по словам Путина, "если ситуация будет выходить из-под контроля"). Также РФ готова выкупить белорусский госдолг, усилить военно-техническое сотрудничество с Минском, – отмечает аналитик. – Похоже, Россия решила сделать ставку на поддержку Лукашенко – с одной стороны. И на усиление своих позиций в Беларуси, учитывая ослабление там режима, - с другой".

При этом Николай Белесков считает маловероятной формальную аннексию Беларуси Россией.

"Но учитывая, что с 2018 года постоянно велись разговоры и переговоры об усилении интеграции РФ и Беларуси, это – вполне возможно, – отмечает эксперт. – Россия может взять под контроль какие-то ключевые сектора белорусской экономики, добиться углубления военного сотрудничества".

В случае, если Кремль добьется возможности разместить на территории Беларуси свои войска, Украине придется предпринимать дополнительные меры по национальной безопасности. В частности – увеличивать финансирование, а возможно и количественный состав ВСУ, размещать определенные части на границе с Беларусью.

"Нам тяжело будет вести одновременно операцию в зоне ООС на Донбассе, контролировать границу с Россией, админграницу с Крымом, а также – следить еще и за украино-белорусской границей. Так что важно будет усилить сотрудничество с Польшей, с США. Если будет видно, что РФ усилила свое влияние в Беларуси, следует ставить вопрос перед нашими зарубежными партнерами об увеличении помощи Украине по линии безопасности и обороны. Думаю, они и сами будут заинтересованы в уравнивании позиций – в случае усиления РФ в Беларуси".

"В Беларуси сейчас фактически такая же картина, как на оккупированной части Донбасса"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечает, что Путин дал понять: у него есть группировка войск, которую он может ввести в Беларусь. Но, по словам эксперта, нет смысла вводить российские войска – они и так уже там.

"В 2014 под Могилевом появилась авиационно-техническая группа РФ численностью около 4-6 тыс. человек. Она аналогична группе авиации, которая находится в Сирии, – поясняет Олег Жданов. – В 2015-2016 годах было активно лоббирование РФ постройки официальной военной базы на территории Беларуси. Чтобы узаконить "ихтамнетов". Но Лукашенко тогда не дал добро. А в 2017-м в рамках учений Россия завела на белорусскую территорию мотострелковые дивизии численностью в 10 тысяч человек. Командно-штабные учения тогда проходили на всех семи полигонах, что есть в Беларуси. И нет данных, что эти дивизии вернулись в РФ".

По словам военного эксперта, в Беларуси сейчас фактически такая же картина, как на оккупированной части Донбасса. Официально россиян там нет, а неофициально – с молчаливого согласия Лукашенко – очень даже есть.

"А та группа, о которой говорил Путин, действительно, находится на границе с Беларусью. Но она сформирована в основном из подразделений Росгвардии. Они предназначены для войны с внутренней контрреволюцией – или сепаратизмом, как сейчас модно говорить", – поясняет Олег Жданов.

Он также напоминает, что в этом месяце, сразу после начала протестов касательно "переизбрания" Лукашенко, из аэропорта в Минске военно-транспортный самолет совершил пять рейсов в города РФ, где дислоцируются части воздушно-десантных войск РФ.

"Думаете, порожняком летал? Так что считайте, 5 бортов десантников прибыло в Минск, – говорит военный эксперт. – Следует помнить, что РФ и Беларусь – две страны, у которых есть договор о стратегическом сотрудничестве. Они союзники, по договору должны воевать друг за друга. И все сферы, в том числе военно-техническая, работают в рамках этого договора".

По мнению Олега Жданова, аншлюс Беларуси Россией сейчас невозможен. Потому что некоторое время назад в игре появилась третья сторона – Китай.

"Лукашенко успел набраться кредитов в Китае. И это - гарантия, что РФ не поглотит Беларусь. Ведь Китай не просто хочет вернут свои деньги. Ему Беларусь нужна как форпост для входа на европейский рынок. Были неудачные попытки зайти туда через Украину – все помним историю с Мотор-Сичью. Но у нас американцы показали Китаю красный свет. Осталась Беларусь. Там делают совместное вооружение. Довольно успешно. Да, Путин очень бы хотел подмять Беларусь под себя. Но в данный момент это невозможно", – подчеркивает военный эксперт.

Олег Жданов уверен: чем хуже ситуация в Беларуси, тем больше внимания Украине нужно будет уделять северной границе протяженностью более тысяч км.

"Сохранение хотя бы видимой независимости Беларуси и отсутствие там официального присутствия войск РФ как вооруженного контингента – меньше из зол на сегодняшний день", – резюмирует военный эксперт.

"Любая дружба с Россией - это дружба с империалистом, который может тебя захватить"

Любые политические волны, раскачивание ситуации - в любой стране - не могут быть незапланированными. Это касается и Беларуси, уверена политтехнолог, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.

"Всё всегда имеет четкий план и заинтересованных лиц. Как планировалась аннексия Крыма, раскачивание ситуации на Донбассе, так планировалась и укрепление российский позиций в Беларуси в связи с недавними выборами", – отмечает Катерина Коваль.

Она напоминает, что РФ является правопреемницей СССР. А Советский Союз в какой-то мере – правопреемник Российской империи.

"Путин не скрывает, что поддерживает империализм. А империя - это завоевание территорий. Этим и занимается путинская Россия, – поясняет Катерина Коваль. – Разговоры о дружбе не помешали РФ оккупировать часть Украины, Грузии, Молдовы. Давно пора понять, что любая дружба с Россией - это дружба с империалистом, который может тебя захватить, когда захочет. Не стоит питать иллюзий по этому поводу и Беларуси".

При этом, подчеркивает эксперт, в случае с Беларусью речь следует вести скорее не о скрытом военном вмешательстве РФ во внутреннюю политику других государств (как было с Украиной, Грузией, Молдовой), а об ослаблении белорусской власти всевозможными способами. И искусственном управлении Беларусью. Которая именно в таком состоянии в данный момент наиболее удобна Кремлю.

Напомним, за день в Беларуси были задержали полторы сотни человек в ходе акций протеста.

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