Обстановка в Беларуси: может ли Россия пойти на аннексию и каковы угрозы для Украины

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Таисия Ерохина
Россия заявила, что создала
для Беларуси специальные (резервные) войска, а также продвигает
версию об украинско-американской операции с "вагнеровцами". Лукашенко,
похоже, очень даже "за". Говорит ли происходящее о том, что РФ (с согласия на
всё согласного ради сохранения власти Лукашенко) начала фактическую аннексию
Беларуси? Какие угрозы это создает для Украины и Европы? И можем ли мы как-то
этому противостоять? Эксперты ответили на эти вопросы эксклюзивно для "Комментариев".
Аналитика украинского Национального института стратегических
исследований Николая Белескова российские заявления в ракурсе Беларуси
настораживают.
"И речь не только о создании резерва из российских силовиков
для подавления протестов в Беларуси (по словам Путина, "если ситуация
будет выходить из-под контроля"). Также РФ готова выкупить белорусский
госдолг, усилить военно-техническое сотрудничество с Минском, – отмечает
аналитик. – Похоже, Россия решила сделать ставку на поддержку Лукашенко – с
одной стороны. И на усиление своих позиций в Беларуси, учитывая ослабление там
режима, - с другой".
При этом Николай Белесков считает маловероятной формальную
аннексию Беларуси Россией.
"Но учитывая, что с 2018 года постоянно велись разговоры и
переговоры об усилении интеграции РФ и Беларуси, это – вполне возможно, –
отмечает эксперт. – Россия может взять под контроль какие-то ключевые сектора
белорусской экономики, добиться углубления военного сотрудничества".
В случае, если Кремль добьется возможности разместить на
территории Беларуси свои войска, Украине придется предпринимать дополнительные
меры по национальной безопасности. В частности – увеличивать финансирование, а
возможно и количественный состав ВСУ, размещать определенные части на границе с
Беларусью.
"Нам тяжело будет вести одновременно операцию в зоне ООС на
Донбассе, контролировать границу с Россией, админграницу с Крымом, а также –
следить еще и за украино-белорусской границей. Так что важно будет усилить
сотрудничество с Польшей, с США. Если будет видно, что РФ усилила свое влияние
в Беларуси, следует ставить вопрос перед нашими зарубежными партнерами об
увеличении помощи Украине по линии безопасности и обороны. Думаю, они и сами
будут заинтересованы в уравнивании позиций – в случае усиления РФ в Беларуси".
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечает, что
Путин дал понять: у него есть группировка войск, которую он может ввести в
Беларусь. Но, по словам эксперта, нет смысла вводить российские войска – они и
так уже там.
"В 2014 под Могилевом появилась авиационно-техническая
группа РФ численностью около 4-6 тыс. человек. Она аналогична группе авиации,
которая находится в Сирии, – поясняет Олег Жданов. – В 2015-2016 годах было
активно лоббирование РФ постройки официальной военной базы на территории
Беларуси. Чтобы узаконить "ихтамнетов". Но Лукашенко тогда не дал добро. А в
2017-м в рамках учений Россия завела на белорусскую территорию мотострелковые
дивизии численностью в 10 тысяч человек. Командно-штабные учения тогда
проходили на всех семи полигонах, что есть в Беларуси. И нет данных, что эти
дивизии вернулись в РФ".
По словам военного эксперта, в Беларуси сейчас фактически
такая же картина, как на оккупированной части Донбасса. Официально россиян там
нет, а неофициально – с молчаливого согласия Лукашенко – очень даже есть.
"А та группа, о которой говорил Путин, действительно,
находится на границе с Беларусью. Но она сформирована в основном из
подразделений Росгвардии. Они предназначены для войны с внутренней
контрреволюцией – или сепаратизмом, как сейчас модно говорить", – поясняет Олег
Жданов.
Он также напоминает, что в этом месяце, сразу после начала
протестов касательно "переизбрания" Лукашенко, из аэропорта в Минске
военно-транспортный самолет совершил пять рейсов в города РФ, где дислоцируются
части воздушно-десантных войск РФ.
"Думаете, порожняком летал? Так что считайте, 5 бортов
десантников прибыло в Минск, – говорит военный эксперт. – Следует помнить, что
РФ и Беларусь – две страны, у которых есть договор о стратегическом
сотрудничестве. Они союзники, по договору должны воевать друг за друга. И все
сферы, в том числе военно-техническая, работают в рамках этого договора".
По мнению Олега Жданова, аншлюс Беларуси Россией сейчас
невозможен. Потому что некоторое время назад в игре появилась третья сторона –
Китай.
"Лукашенко успел набраться кредитов в Китае. И это -
гарантия, что РФ не поглотит Беларусь. Ведь Китай не просто хочет вернут свои
деньги. Ему Беларусь нужна как форпост для входа на европейский рынок. Были
неудачные попытки зайти туда через Украину – все помним историю с Мотор-Сичью.
Но у нас американцы показали Китаю красный свет. Осталась Беларусь. Там делают
совместное вооружение. Довольно успешно. Да, Путин очень бы хотел подмять
Беларусь под себя. Но в данный момент это невозможно", – подчеркивает военный
эксперт.
Олег Жданов уверен: чем хуже ситуация в Беларуси, тем больше
внимания Украине нужно будет уделять северной границе протяженностью более
тысяч км.
"Сохранение хотя бы видимой независимости Беларуси и
отсутствие там официального присутствия войск РФ как вооруженного контингента –
меньше из зол на сегодняшний день", – резюмирует военный эксперт.
Любые политические волны, раскачивание ситуации - в любой
стране - не могут быть незапланированными. Это касается и Беларуси, уверена политтехнолог,
эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.
"Всё всегда имеет четкий план и заинтересованных лиц. Как
планировалась аннексия Крыма, раскачивание ситуации на Донбассе, так
планировалась и укрепление российский позиций в Беларуси в связи с недавними
выборами", – отмечает Катерина Коваль.
Она напоминает, что РФ является правопреемницей СССР. А
Советский Союз в какой-то мере – правопреемник Российской империи.
"Путин не скрывает, что поддерживает империализм. А империя
- это завоевание территорий. Этим и занимается путинская Россия, – поясняет
Катерина Коваль. – Разговоры о дружбе не помешали РФ оккупировать часть
Украины, Грузии, Молдовы. Давно пора понять, что любая дружба с Россией - это
дружба с империалистом, который может тебя захватить, когда захочет. Не стоит
питать иллюзий по этому поводу и Беларуси".
При этом, подчеркивает эксперт, в случае с Беларусью речь
следует вести скорее не о скрытом военном вмешательстве РФ во внутреннюю
политику других государств (как было с Украиной, Грузией, Молдовой), а об
ослаблении белорусской власти всевозможными способами. И искусственном
управлении Беларусью. Которая именно в таком состоянии в данный момент наиболее
удобна Кремлю.
Напомним, за день в Беларуси были
задержали полторы сотни человек в ходе акций протеста.
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