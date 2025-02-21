Переговоры США и РФ заставили занервничать Лукашенко: что не понравилось диктатору

Возобновление связей между Россией и США не должно вызывать чрезмерного оптимизма среди сторонников действующей власти в Беларуси. Такое мнение высказал самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает государственное агентство "Белта".

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

"Не стоит чрезмерно радоваться. Мы не можем точно знать, что именно хотят США. У меня есть полная информация по этим вопросам. Мы не понимаем, какие условия они поставят России для прекращения войны. Мне кажется, что они будут пытаться создать конфликт между Россией и Китаем. И этого допустить нельзя", — заявил он.

Лукашенко отметил, что международная политика претерпевает изменения, но не все эти изменения идут в пользу Беларуси.

"Если все эти иностранные компании вернутся в Россию — сначала американские, а затем европейские, — будет сложно соперничать на нашем рынке. Однако потребность в продовольствии будет оставаться для всех", — сказал диктатор.

После своей "победы" на президентских выборах в январе Лукашенко заявил, что не жалеет о помощи России во вторжении в Украину. Однако он также подчеркнул, что пока не планирует покидать свой пост.

Недавно Лукашенко также выразил мнение, что только белорусские миротворцы могли бы обеспечить стабильный мир между Украиной и Россией, но подчеркнул, что Минск не намерен направлять миротворцев на линию фронта.

Как уже писали "Комментарии", в Беларуси происходит проверка боеготовности некоторых частей, однако это не увеличивает угрозу для Украины. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он уточнил, что на границе Украины с Беларусью, которая простирается более тысячи километров, украинские пограничники не заметили перемещения техники или военнослужащих.