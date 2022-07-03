Почему счет до вторжения в Украину пошел на недели: о чем говорят новые заявления Лукашенко

Номинальный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал ряд заявлений о войне в Украине. В том числе, что Республика Беларусь (РБ) воевать не хочет, но ее якобы обстреливают с территории Украины. А потому он приказал военным "взять под прицел" центры принятия решений противников Минска. О чём говорят эти заявления? Когда и при каких условиях РБ может (если может) быть официально втянута в российско-украинскую войну – и начать вторжение? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Все заявления Лукашенко – это отчаянные сигналы жертвы, к виску которой приставили пистолет

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что заявления Лукашенко по поводу ударов по центрам принятия решений в столицах "противников Беларуси" (в случае атак на определенные объекты в РБ), могут иметь двойное, а то и тройное назначение.

"Во-первых, они полностью подтверждают информацию украинской разведки о возможных провокациях на ряде объектов, включая город Гомель и Мозырьский НПЗ. Эти провокации могут быть использованы российскими спецслужбами для формирования казус-белли, чтобы втянуть Беларусь в прямую войну против Украины. Такой себе белорусский Гляйвиц. Во-вторых, Лукашенко сам признал, что его "втягивают в войну". В третьих, он поспешил заявить, что, несмотря ни на что, Беларусь воевать не собирается (разумеется, если на нее не нападут)", – поясняет Денис Попович.

По его мнению, Лукашенко отлично понимает, что Украина не собирается нападать на Беларусь. Он также понимает, что нападение Беларуси на Украину — крайне опасно и для армии РБ, и для него лично.

"Все его заявления — это отчаянные сигналы жертвы, к виску которой приставили пистолет, – считает эксперт. – С одной стороны, он сообщает насильнику о готовности выполнять его требования, а с другой – пытается сообщить полиции о следующих действиях, которые намерен предпринять преступник. Лукашенко продолжает маневрировать и изворачиваться, изо всех сил пытаясь избежать разрушительной войны. Но места для маневра у него остается всё меньше".

На сегодняшний день нет прямой опасности вторжения из Беларуси, уверен Денис Попович. Но к такой вероятности, акцентирует он, мы должны серьезно готовиться.

Возможности выйти из конфликта у Лукашенко еще есть

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Статус Лукашенко сегодня определяется даже не его маниакальной жаждой власти, а историей последних выборов и ведущей ролью Кремля в событиях 2020 года. РПоэтому сегодня Лукашенко нельзя называть даже "самопровозглашенным президентом", ведь без российских штыков и признания в Кремле его режим – не более чем фикция. Субъектность беларусского режима "лукашистов" ограничена коридором возможностей не большим, чем у оккупационных администраций на территории ОРДЛО у Пушилина (главарь т.н. "ДНР") или Пасечника (главарь т.н. "ЛНР"). И чем дальше, тем больше его риторика сваливается в пустые сотрясания воздуха, как и у всех этих кремлевских марионеток. Мы все прекрасно помним заявления Захарченко (уничтоженный экс-главарь т.н. "ДНР") про готовность дойти до Лондона".

Исходя из этого, считает Дмитрий Громаков, заявления Лукашенко, "взять под прицел" центры принятия решений противников Минска, ничто иное – как рудименты подростковых комплексов, которые начинают проявляться в моменты страха перед реальностью – и вызваны осознанием собственной немощности и неуверенности в собственных силах, которые всегда компенсируются потоком мифов и легенд про собственное "всемогущество" и "непобедимость".

"Осознание Лукашенко неизбежности втягивания Беларуси в войну требует оправдания такого шага перед собственным народом, а, следовательно, и обоснования своего соучастия в агрессии. Отсюда и берутся все эти "позиции, с которых готовился удар", "сбитые БПЛА с гранатами" и "ракетные удары". Но самое главное – прямо сейчас реализуются ИПСО (информационно-психологическая операция) по дегуманизации украинского народа в глазах белорусов и разжигания ненависти между народами. Вспомним последние хейтерские баталии в телеграмме между белорусами "украинцами" из российских-ботоферм. Исходя из динамики развития ситуации, счет идет на недели. И, вероятнее всего, вторжение армии РБ в Украину будет подвязано под активизацию наступления на Донецко-Луганском направлении, для сковывания наших резервов", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, если мы берем за основу, что влияния у Лукашенко не больше чем у любого другого кремлевского марионеточного режима, то шансов соскочить с участия в войне против Украины у него нет.

"Однако, если Александр Григорьевич решит пойти по "пути Франко", то шансы для беларусов минимизировать свои потери от участия в конфликте резко возрастают. Но для этого придется принять ряд решений, которые не понравятся Путину, – отмечает Дмитрий Громаков. – Например, сформировать исключительно добровольческий батальон или декриминализировать "наемничество", что бы все адреналинозависимые суицидники Беларуси могли спокойно вступить в ряды российской армии – и умереть под огнем украинской артиллерии. При этом официальный Минск бы воздержался от прямого участия в войне. Можно было бы сбалансировать и внутриполитическую ситуацию в РБ, спрятавшись за беларускими "пацифистами", которые бы выступали публично против российской агрессии и участия в ней беларусов, закрыв глаза на забастовки на предприятиях, которые обслуживают российских военных. В общем возможности выйти из конфликта у Лукашенко еще есть. Дело в его воле и воле беларусского народа. Хватит ли им воли противостоять россиянам? Судя по вчерашнему выступлению Лукашенко, в этом есть большие сомнения".

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