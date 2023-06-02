Пограничники Украины снова ответили белорусам на приглашение на борщ

Украинские пограничники продолжают троллить белорусов после их приглашения на борщ, устроив очередную "ответку" прямо на границе. ГПСУ отказалась от "союзной похлебки", отметив, что они сражаются за свою свободу и независимость, в то время, как белорусы оказались рабами режима. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Белсат.

Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников

Так, на границе с Беларусью в районе реки Желонь, украинские военные поставили колонки, чтобы озвучить свой "музыкальный подарок".

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После этого начала звучать известная в Украине песня "Враже", где можно услышать следующие слова: "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

Отметим, на днях белорусские пограничники запустили ИПСО на границе с Украиной, адресованную ГПСУ. Белорусы включили аудиозапись, на которой женский голос стал рассказывать про якобы "схожесть" украинского и белорусского борщей. Якобы различие между ними лишь в том, что в украинский кладут фасоль, а в белорусский – картофель.

Украинская сторона попытку "подружиться" не оценила. Наши пограничники назвали белорусское блюдо "союзной похлебкой" и борщом, который "скорее похож на российские щи".

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