Пограничники Украины снова ответили белорусам на приглашение на борщ

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Кравцев Сергей
Украинские пограничники продолжают троллить белорусов после их приглашения на борщ, устроив очередную "ответку" прямо на границе. ГПСУ отказалась от "союзной похлебки", отметив, что они сражаются за свою свободу и независимость, в то время, как белорусы оказались рабами режима. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Белсат.
Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников
Так, на границе с Беларусью в районе реки Желонь, украинские военные поставили колонки, чтобы озвучить свой "музыкальный подарок".
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После этого начала звучать известная в Украине песня "Враже", где можно услышать следующие слова: "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже".
Отметим, на днях белорусские пограничники запустили ИПСО на границе с Украиной, адресованную ГПСУ. Белорусы включили аудиозапись, на которой женский голос стал рассказывать про якобы "схожесть" украинского и белорусского борщей. Якобы различие между ними лишь в том, что в украинский кладут фасоль, а в белорусский – картофель.
Украинская сторона попытку "подружиться" не оценила. Наши пограничники назвали белорусское блюдо "союзной похлебкой" и борщом, который "скорее похож на российские щи".
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