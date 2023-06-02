logo

BTC/USD

27166.11

ETH/USD

1894.51

LTC/USD

94.95

USD/UAH

37.32

EUR/UAH

40.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Пограничники Украины снова ответили белорусам на приглашение на борщ
commentss НОВОСТИ Все новости

Пограничники Украины снова ответили белорусам на приглашение на борщ

Украинские пограничники напомнили белорусам о том, что они продались России и потеряли независимость

сегодня, 11:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские пограничники продолжают троллить белорусов после их приглашения на борщ, устроив очередную "ответку" прямо на границе. ГПСУ отказалась от "союзной похлебки", отметив, что они сражаются за свою свободу и независимость, в то время, как белорусы оказались рабами режима. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Белсат.

Пограничники Украины снова ответили белорусам на приглашение на борщ

Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников

Так, на границе с Беларусью в районе реки Желонь, украинские военные поставили колонки, чтобы озвучить свой "музыкальный подарок".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


После этого начала звучать известная в Украине песня "Враже", где можно услышать следующие слова: "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

Отметим, на днях белорусские пограничники запустили ИПСО на границе с Украиной, адресованную ГПСУ. Белорусы включили аудиозапись, на которой женский голос стал рассказывать про якобы "схожесть" украинского и белорусского борщей. Якобы различие между ними лишь в том, что в украинский кладут фасоль, а в белорусский – картофель. 

Украинская сторона попытку "подружиться" не оценила. Наши пограничники назвали белорусское блюдо "союзной похлебкой" и борщом, который "скорее похож на российские щи".

Читайте также на портале "Комментарии" — представители Главного управления разведки Министерства Украины подтвердили, что у самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. О возможном ухудшении состояния Лукашенко заговорили после его поездки в Москву на парад 9 мая. Он выглядел болезненно и даже пропустил часть мероприятий. Чем чреват вероятный досрочный уход Лукашенко с оккупированного им президентского поста? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле сдержанно отреагировали на новый прорыв РДК на Белгородщине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/belsat/101681?single
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!