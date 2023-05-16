Во что обернется возможный досрочный уход Лукашенко – что будет с Беларусью

Представители Главного управления разведки Министерства Украины подтвердили, что у самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. О возможном ухудшении состояния Лукашенко заговорили после его поездки в Москву на парад 9 мая. Он выглядел болезненно и даже пропустил часть мероприятий. Чем чреват вероятный досрочный уход Лукашенко с оккупированного им президентского поста? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Любой отход Лукашенко от власти будет воспринят Кремлем как отмашка для окончательной аннексии Беларуси, ее поглощения Россией

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:

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"Вокруг самочувствия Лукашенко много спекуляций и мало объективной информации. Так что можно делать лишь допущения. Но при этом, любое ухудшение состояния Лукашенко, а тем более его уход от руководства РБ (по любой причине), это, конечно, может запустить ряд непредсказуемых процессов".

Десятки лет Лукашенко выстраивал в Беларуси персоналистскую диктатуру, напоминает эксперт. А ее особенность в том, что в случае исчезновения персоны, вокруг которой всё выстраивалось, такой режим может быстро рухнуть.

"В Кремле явно не заинтересованы, чтобы в Беларуси произошло нечто подобное, чтобы там начались какие-то революционные процессы. Потому, скорее всего, в случае, если ситуация будет выходить из-под контроля Лукашенко, Кремль попытается взять РБ под свой прямой контроль, – прогнозирует Петр Олещук. – Вряд ли у Москвы есть повод доверять кому-либо в белорусском руководстве, считать, что кто-то сможет там стать абсолютно подконтрольным РФ".

Соответственно, продолжает политолог, любой отход Лукашенко от власти будет воспринять Кремлем как отмашка для окончательной аннексии Беларуси, ее поглощения Россией.

"РФ может оформить это в формате присоединения РБ к себе, либо представит это как СССР-2 со сращиванием административных и прочих вертикалей в пользу Москвы. Вариантов возможны разные. Путин, учитывая проблемы с геополитическими успехами, может быть заинтересован в том, чтобы "продать" россиянам поглощение Беларуси как некую большую геополитическую, историческую победу. С другой стороны, такое поглощение может привести к непрогнозируемым процессам в самой Беларуси – и точно не будет способствовать стабилизации ситуации. Похоже, пока все просто ожидают, как из всей этой истории выйдет сам Лукашенко", – констатирует Петр Олещук.

Поглощение Беларуси путинским режимом почти свершилось

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

"Ничто и никто не вечен под этим солнцем. У всех свой век записан в Книге. Потому и Лукашенко тоже вполне может сдать. Его неважнецкий вид на параде в Москве, в гостях у Путина, тому прямое подтверждение. Проект "Приемник", который так хотел осуществить многолетний руководитель Республики Беларусь, оказался на грани краха. Граждане РБ не хотят видеть сына Лукашенко продолжателем Батьки".

Да и выборы 2020 года, на которых народ Беларуси отдал предпочтение не приросшему к президентскому посту Лукашенко, а альтернативному оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, многое показали. Сделав в итоге из Лукашенко-диктатора – Лукашенко-вассала российского президента.

"Исходя из того, что полномасштабное наступление регулярных войск РФ началось не только с территории России и временно оккупированных ей Крыма и части Донбасса, но и с территории Беларуси, Украина этой подлости Лукашенко не простит, – уверена Светлана Кушнир. – Но сейчас ему явно не до того… Думаю, если он уйдет, развала РБ не случится. На роль нового вассала с неограниченной властью и силовиками вполне может быть рассмотрен министр обороны Виктор Хренин. Удобная кандидатура для Путина. Сам Хренин прошел путь становления, закончив военные заведения РФ, а потом и Беларуси, имеет широкие и крепкие связи с командующими и генералами Вооруженных сил РФ, безупречен в выполнении поставленных задач".

По мнению эксперта, после сообщения о возможности размещения РФ на территории РБ пусковых установок для тактического ядерного оружия, становится ясным, что поглощение этого государства путинским режимом почти свершилось.

"Осталось лишь провести контролируемый референдум в РБ – и потом сообщить о "желании жителей братской Белоруссии присоединиться к РФ". Этого явно не хочет Лукашенко, – считает Светлана Кушнир. – Больно ему, что не удалась династия правителей. От того и мучается на должности, ибо повязан и кровью белорусских оппозиционеров, и кровью невинно убиенных украинцев в войне России против украинского народа и государственности. Промежуточный итог: РФ крепко держит вожжи управления официальным лицами Беларуси, а потому не даст возможности бунтов и демократического самоопределения гражданам РБ. Пока сами белорусы не решатся на смену власти, не очистят от российских ставленников коридоры власти и не дадут жестокий отпор влиянию России на политические позиции Беларуси".

"Уход" Лукашенко будет означать почти стопроцентную вероятность вступления Беларуси в войну с Украиной

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш уверен, что Лукашенко покинет свой пост "досрочно", только если его вынесут из кабинета вперед ногами.

"В этом контексте важно понимать: причиной "ухудшения здоровья" диктатора стала Москва, или это не планировалось ею. Даже если второе, то смерть диктатора будет означать возникновение рисков для России, которые она попытается купировать открытой или скрытой оккупацией Беларуси", – считает эксперт.

То есть, поясняет он, это будет уже не тотальная зависимость как сейчас, а оккупация, с марионеточными властями и полным подчинением.

"В любом случае "уход" Лукашенко будет означать почти стопроцентную вероятность вступления Беларуси в войну с Украиной, – предупреждает Сергей Гармаш. – Что критически не нужно нам как минимум в ближайшие 4-5 месяцев. Поэтому, пусть тиран падет, но не сейчас!".

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