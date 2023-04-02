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Президент Беларуси ищет нового хозяина – политический эксперт

Президент Беларуси посетил Иран и Китай и таким образом белорусский диктатор хочет избавиться от изолированности, которую наложили на страну санкции ЕС.

сегодня, 15:45
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Автор:

Slava Kot

Несмотря на то, что режим Лукашенко попал под санкции и оказался в затруднительном положении, белорусский диктатор не покидает свои политические амбиции и продолжает играть роль посредника между Востоком и Западом. Белорусский политолог и директор центра Belarus Security Blog Андрей Поротников рассказывает, что искал Лукашенко в своих визитах в Китай и Иран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Libertatea.

Президент Беларуси ищет нового хозяина – политический эксперт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Андрей Поротников считает, что поездка Лукашенко в Китай и Иран показывает слабость Кремля, поэтому белорусский диктатор ищет своего патрона за границей.


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"Александр Лукашенко уже ищет нового хозяина, когда-то заменяющего Россию", — говорит белорусский политолог.

Поротников указывает, что Александр Лукашенко готовится к выборам, поэтому изображает себя великим другом Си Цзиньпина. Кроме того, белорусский диктатор показывает, что только он готов вести разговоры с Путиным, а вместо этого хочет получить снятие санкций, наложенных на его страну Западом.

"Визиты Александра Лукашенко в этом месяце в Китай и Иран имеют большое значение для Минска с точки зрения убеждения белорусского общества в том, что президент не изолирован от международного сообщества и что Беларусь ведет переговоры с крупными глобальными игроками. Лукашенко разговаривает с белорусами о новых разделах экономического сотрудничества с Ираном и Китаем в обход санкций ЕС", – рассказывает Libertatea эксперт по безопасности Андрей Поротников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка назвала самую распространенную небоевую причину потерь в армии РФ.

Также "Комментарии" писали о президенте Беларуси Александре Лукашенко, который высказался о геях и лесбиянках.



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Источник: https://www.libertatea.ro/stiri/politolog-minsk-explica-vizita-lui-lukasenko-in-china-si-iran-4491862
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