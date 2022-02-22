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Признание «ЛДНР»: у Лукашенко решили снова «сесть на шпагат»

Беларусь заявила, что выступает за дипломатические методы урегулирования конфликта на Донбассе

сегодня, 17:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В МИД Беларуси заявили, что Минск с уважением и пониманием относится к позиции Кремля о признании "независимости" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". При этом повторять шаг Владимира Путина у самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко не стали, уклонившись от признания "ЛДНР". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении белорусского МИД в Facebook.

Признание «ЛДНР»: у Лукашенко решили снова «сесть на шпагат»

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

При этом в МИД Беларуси выразили возмущение относительно того, что Запад оказывает санкционное давление на Беларусь.

Комментируя решение Путина признать "ЛДНР" в МИД Беларуси отметили, что в данном случае речь идет не только о политике, но и о человеческом, гуманитарном шаге, ведь на данной территории проживает много российских граждан. 

В Минске подчеркнули, что Беларусь продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и готова способствовать этому.

Читайте на портале "Комментарии" — президент РФ Путин отрицает, что у него есть намерения восстановить Россию в границах Российской империи. Хозяин Кремля уверяет, что Россия после распада СССР признала новые геополитические реалии. Поэтому и сегодня с уважением относится к суверенитету бывших республик СССР. 

Также издание "Комментарии" сообщало — Германия приняла решение по "Северному потоку-2". В связи с решением России пойти на эскалацию с Украиной и заявить о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР" правительство ФРГ приняло решение отказаться от процесса сертификации "Северного потока-2". Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в нынешних реалиях сертификации и запуск "Северного потока-2" невозможны.



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Источник: https://www.facebook.com/belarusmfa/posts/263654782619813
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