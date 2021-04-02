Произошла еще одна президентская беседа: о чем говорили Путин и Лукашенко

Пятница, 2 апреля, стала насыщенным днем для контакта между различными президентами. Так, на высшем уровне наконец-то наладился диалог между Украиной и Штатами. Примерно в это же время состоялся и другой разговор — некоторые важные вопрос обсудили между собой глава Российской Федерации Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Информацию о беседе предоставил Telegram-канал "Пул Первого".

Путин поговорил с Лукашенко. Фото: РИА Новости

Центральной темой разговора стала ситуация с коронавирусной заболеваемостью в обеих странах. Отдельно обсудили и процесс массовой вакцинации населения, а именно — разработку противоковидных препаратов. Судя по всему, этот момент Путин и Лукашенко считают одним из определяющих в дипломатических отношениях двух государств.

Как и у Зеленского с Байденом, в этом разговоре не обошлось без обсуждения вероятных внешних угроз. Как сообщается, в белорусском правительстве считают, что западные страны могут вмешиваться во внутреннюю политику. Особый акцент был сделан на заявлениях Соединенных Штатов и Польши.

Также в беседе Владимир Путин и Александр Лукашенко заверили друг друга, что процесс сотрудничества РФ и Беларуси остается неизменно-дружественным.



Необходимо отметить, что сегодня жители этих государств отмечают общий праздник — День единения народов. На этой почве президенты обсудили возможность создания общих проектов, что имели бы так называемый "союзный формат". Более того — был поднят вопрос о возможном заседании уникального правительственного органа. Им является Высший ГосСовет Союзного государства.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что о Владимире Путине сейчас думает руководительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская.



Также на портале удастся узнать о том, как в российском правительстве отреагировали на информацию о возможном нападении РФ на Украину.



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