Путин и Лукашенко встретились в Москве: договорились о "святом исполнении" обязательств

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили развитие двусторонних отношений России и Белоруссии. Среди главных тем были: торговля, высокие технологии, микроэлектроника, топливное и безопасное сотрудничество. В ходе переговоров в Кремле Лукашенко заверил Путина, что Минск выполняет все достигнутые между странами договоренности. Белорусский правитель назвал это "святым исполнением" обязательств.

Путин и Лукашенко встретились в Москве

По словам Лукашенко, товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти. Диктатор РБ заявил об увеличении взаимной торговли минимум на 12% и предположил, что по итогам 2026 года показатели существенно превысят уровень предыдущего года.

"И приятно, что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника", — сказал Лукашенко.

Со своей стороны Путин заявил, что Москва и Минск продолжают успешно развивать торгово-экономические связи, несмотря на внешнее давление.

Лукашенко также подчеркнул выполнение Беларусью договоренностей в различных сферах, от сельского хозяйства и поставки топлива до вопросов безопасности. В конце встречи Лукашенко также сослался на "динамику международных отношений", которая, по его словам, вынуждает лидеров РФ и РБ регулярно проводить переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко внезапно улетел в Путин на переговоры в конце августа.

Также "Комментарии" писали, что у Путина озвучили новое условие для мирных переговоров с Украиной. В МИД РФ предложили внешнее управление в Украине под эгидой ООН как возможный путь к переговорам.