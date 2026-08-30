Путін і Лукашенко зустрілися у Москві: домовилися про "святе виконання" зобов'язань

Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели зустріч у Москві, під час якої обговорили розвиток двосторонніх відносин Росії та Білорусі. Серед головних тем були: торгівля, високі технології, мікроелектроніка, паливна та безпекова співпраця. Під час переговорів у Кремлі Лукашенко запевнив Путіна, що Мінськ виконує всі досягнуті між країнами домовленості. Білоруський правитель назвав це "святим виконанням" зобов’язань.

Путін і Лукашенко зустрілися у Москві

За словами Лукашенка, товарообіг між Росією та Білоруссю продовжує зростати. Диктатор РБ заявив про збільшення взаємної торгівлі щонайменше на 12% і припустив, що за підсумками 2026 року показники суттєво перевищать рівень попереднього року.

"І приємно, що у цьому товарообігу велике місце займає електроніка сучасна", – сказав Лукашенко.

Зі свого боку Путін заявив, що Москва та Мінськ продовжують успішно розвивати торговельно-економічні зв’язки попри зовнішній тиск.

Лукашенко також наголосив про виконання Білоруссю домовленостей у різних сферах, від сільського господарства та постачання палива до питань безпеки. Наприкінці зустрічі Лукашенко також послався на "динаміку міжнародних відносин", яка, за його словами, змушує лідерів РФ та РБ регулярно проводити переговори.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко раптово полетів до Путіна на переговори у кінці серпня.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна озвучили нову умову для мирних переговорів з Україною. У МЗС РФ запропонували зовнішнє управління в Україні під егідою ООН як можливий шлях до перемовин.