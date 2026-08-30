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У Путіна озвучили нову умову для мирних переговорів з Україною: що вимагає Москва

У МЗС РФ запропонували зовнішнє управління в Україні під егідою ООН як можливий шлях до мирних переговорів.

30 серпня 2026, 07:30
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Slava Kot

У Росії запропонували запровадити зовнішнє управління в Україні як можливий шлях до дипломатичного врегулювання війни через мирні переговори. У Москві стверджують, що такий механізм нібито має бути реалізований під егідою ООН, а після цього можуть відбутися вибори українського керівництва. Цю пропозицію озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

У Путіна озвучили нову умову для мирних переговорів з Україною: що вимагає Москва

Михайло Галузін. Фото з відкритих джерел

Михайло Галузін в коментарі російським ЗМІ заявив, що однією з умов РФ для початку мирних переговорів може бути зміна влади в Україні. За його словами, за цей процес могла б відповідати ООН.

"Зовнішнє управління у Києві під егідою ООН могло б відкрити шлях до дипломатичного врегулювання", — заявив Галузін.

Галузін також нагадав про попередні заяви Володимира Путіна. Російський диктатор раніше пропонував запровадити в Україні тимчасове зовнішнє управління за участю ООН, США, європейських держав та "російських партнерів".

У Москві стверджують, що після встановлення такого управління можна було б провести вибори "найвищого керівництва" України. За словами Галузіна, саме з новою українською владою Росія нібито могла б вести мирні переговори про подальше врегулювання війни.

Нагадаємо, що це не перші подібні заяви Галузіна. Ще у лютому цього року представник Путіна пропонував тимчасове керування Україною, яке б здійснювало ООН. Тоді Галузін також повторив традиційні звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського та поставив під сумнів його легітимність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у МЗС РФ озвучили умови Путіна для припинення війни в Україні.



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