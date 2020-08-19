Репетиция любви к Лукашенко: как митингующих учили поддерживать президента - ВИДЕО

Белорусов, которые вышли в поддержку Александра Лукашенко, перед этим учили правильно "любить" президента. Видео, где митингующие синхронно разучивают лозунги, попало в сеть. Об этом пишет в Telegram портал TUT.By.

Действие происходит прямо в автобусе. По всей видимости, на нем митингующих подвозили к месту встречи. Некий координатор учит людей кричать громко и синхронно. Среди лозунгов, которые должны запомнить активисты, звучат следующие: "Батька, вперед, с тобою народ!", "Беларусь - это мы!", "Батька, родина, Беларусь".

Митинг в поддержку Лукашенко. Фото: Vasily Fedosenko/Reuters

Контролирует процесс женщина, которая стоит посреди автобуса. Она выкрикивает лозунг, после чего просит пассажиров повторить его несколько раз.

Также на кадрах видно, что людям раздали воздушные шары зеленого и красного цвета, как на государственном флаге Беларуси.





Куда именно направлялся автобус с митингующими, под видео не сказано. Самая крупная акция в поддержку действующего президента Беларусь произошла в воскресенье, 16 августа, в Минске. На ней собралось около 10 тысяч человек. Однако вчера локальные митинги в поддержку власти состоялись и в некоторых других белорусских городах, в частности, в Могилеве и Гомеле.

Напомним, что протесты в Беларуси начались после объявления результатов президентских выборов. Люди не верят в победу Лукашенко, обвиняют его в фальсификациях и требуют отставки .

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что белорусы объявили общегосударственный страйк.

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