Россия планировала захватить Беларусь до 2030 года - Yahoo News

Произошла утечка секретного документа из исполнительного офиса президента РФ, в котором описан детальный план захвата Беларуси и слияние ее с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yahoo News.



Лукашенко и Путин. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Редакция Yahoo News утверждает, что получила документы от 2021 года, в которых утверждается о плане медленной аннексии Беларуси Российской Федерацией. Россия к 2030 году планировала захватить страну путём "гармонизации" законов Беларуси с законами Российской Федерации. Таким образом, Беларусь должна изменить все свои законы под российские в экономической, оборонной, культурной, научной и политической сферах, что на практике означало бы превращение страны в зависимый от Кремля сателлит.

"Цели России по отношению к Беларуси такие же, как по отношению к Украине. Только в Беларуси это опирается на принуждение, а не на войну", — утверждает посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

План Кремля главным образом опирается на образование "союзного государства", однако в таком объединении Беларусь играла бы не значительную роль, подобно тому, как это было в СССР, когда все главные решения принимались в Москве. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что документ является прямым планом Кремля по покорению Беларуси.

"Союзное государство представляет угрозу белорусскому народу и белорусской государственности. Это не союз равных. Это дорожная карта поглощения Беларуси Россией", — заявила Тихановская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о секретных записях, предупреждающих президента США о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пригрозил руководству Молдовы и сказал им быть очень осторожными.