Россия планировала захватить Беларусь до 2030 года - Yahoo News

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Slava Kot
Произошла утечка секретного документа из исполнительного офиса президента РФ, в котором описан детальный план захвата Беларуси и слияние ее с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yahoo News.
Лукашенко и Путин. Фото из открытых источников
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Редакция Yahoo News утверждает, что получила документы от 2021 года, в которых утверждается о плане медленной аннексии Беларуси Российской Федерацией. Россия к 2030 году планировала захватить страну путём "гармонизации" законов Беларуси с законами Российской Федерации. Таким образом, Беларусь должна изменить все свои законы под российские в экономической, оборонной, культурной, научной и политической сферах, что на практике означало бы превращение страны в зависимый от Кремля сателлит.
План Кремля главным образом опирается на образование "союзного государства", однако в таком объединении Беларусь играла бы не значительную роль, подобно тому, как это было в СССР, когда все главные решения принимались в Москве. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что документ является прямым планом Кремля по покорению Беларуси.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о секретных записях, предупреждающих президента США о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пригрозил руководству Молдовы и сказал им быть очень осторожными.
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