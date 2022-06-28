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Сергей Кривонос назвал два вероятных направления вторжения армии Беларуси

Кривонос не исключил, что Путин убедит Лукашенко пойти на вторжение в Украину

сегодня, 11:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что Лукашенко и компания практически в один голос заявляют о надуманных украинской стороной угрозах и отсутствии планов по вторжению в Украину – ракеты со стороны Беларуси продолжают лететь в Украину. Да и сама вероятность повторного вторжения российских войск с территории Беларуси, как и атака войск этой страны на есть преувеличением. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал генерал, экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, пишет "РБК-Украина".

Сергей Кривонос назвал два вероятных направления вторжения армии Беларуси

Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников

Сергей Кривонос отметил, что давление Кремля на Лукашенко и его окружение только увеличивается, причём Россия не только активно "обрабатывает режим Лукашенко", но и контролирует настроения в белорусской армии.

Генерал считает, что самым вероятным сценарием есть то, что войска Беларуси могут начать наступление по двум направлениям. Первое направление – волынское. Второе – ровенское. По этим двум направлениям белорусская армия может наступать самостоятельно, тех подразделений и частей, которые у них есть для этого достаточно, но вопрос в том, что большинство военных в Беларуси негативно относятся к такому сценарию и не желают участвовать в этой агрессии против украинского народа.

Кривонос считает, что в случае, если от Лукашенко поступит команда начать вторжение, то многие белорусские военные будут сдаваться в плен сразу после пересечения белорусско-украинской границы.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина вновь заговорили о Третьей мировой войне и о прямом противостоянии России и НАТО. Такой сценарий Кремль отрабатывает.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Лукашенко прокомментировали возможность наступления на Украину.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bolshaya-ugroza-napadeniya-ukrainu-territorii-1656395132.html
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