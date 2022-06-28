Сергей Кривонос назвал два вероятных направления вторжения армии Беларуси

Несмотря на то, что Лукашенко и компания практически в один голос заявляют о надуманных украинской стороной угрозах и отсутствии планов по вторжению в Украину – ракеты со стороны Беларуси продолжают лететь в Украину. Да и сама вероятность повторного вторжения российских войск с территории Беларуси, как и атака войск этой страны на есть преувеличением. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал генерал, экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, пишет "РБК-Украина".

Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников

Сергей Кривонос отметил, что давление Кремля на Лукашенко и его окружение только увеличивается, причём Россия не только активно "обрабатывает режим Лукашенко", но и контролирует настроения в белорусской армии.

Генерал считает, что самым вероятным сценарием есть то, что войска Беларуси могут начать наступление по двум направлениям. Первое направление – волынское. Второе – ровенское. По этим двум направлениям белорусская армия может наступать самостоятельно, тех подразделений и частей, которые у них есть для этого достаточно, но вопрос в том, что большинство военных в Беларуси негативно относятся к такому сценарию и не желают участвовать в этой агрессии против украинского народа.

Кривонос считает, что в случае, если от Лукашенко поступит команда начать вторжение, то многие белорусские военные будут сдаваться в плен сразу после пересечения белорусско-украинской границы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Лукашенко прокомментировали возможность наступления на Украину.





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