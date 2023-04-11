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Стоит ли белорусам ждать всеобщей мобилизации

Беларусь слишком маленькая страна, чтобы провести что-то скрыто

сегодня, 16:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

Беларусь – это полигон для Российской Федерации, в том числе и в аспекте репрессий. Более 20 лет в стране действует такой режим. Сегодня сотни и тысячи белорусов попадают под репрессии, человеку там никто не может обеспечить безопасность, подчеркнул главный редактор издания "Белорусская правда" Илья Добротвор в Телеэфире, пишут "Комментарии".

Стоит ли белорусам ждать всеобщей мобилизации

Хватит ли у Лукашенко смелости на тотальную мобилизацию

Журналист считает, что Лукашенко не решится на тотальную мобилизацию, а для скрытой страна очень маленькая и это сразу будет заметно.


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“Мобилизация и обучение так или иначе идут и уже объявлялось, что будут проводить совместные учения. Я не думаю, что Лукашенко отважится на тотальную мобилизацию. У нас слишком маленькая страна, чтобы провести что-то скрыто. Как только они начнут призывать тех, кого не должны призывать по возрасту или на собрание, это сразу будет заметно”, — сказал Добротвор.

Он также отметил, что суд в Беларуси не имеет никакого значения.

“Система, уголовное дело, то есть суд не имеет никакого значения, потому что решение принимается наверху, и судья просто его озвучивает. И абсолютно не имеют значения ни адвокаты, ни прокуроры, ни другие, это участники спектакля и решения уже действительно приняты”, — сказал белорусский журналист.

Добротвор акцентировал, что репрессивная машина в Беларуси не останавливается, уже более двух лет репрессии только нарастают. А изменить ситуацию может только смерть диктатора, уверен он. Журналист добавил, что сегодня о Беларуси как о цивилизованной стране говорить не приходится.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на границе с Беларусью поставили огромный экран: показывают, как Путин и Лукашенко бомбят Украину.

Писали "Комментарии" также, что по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси приступили к проверке боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

Читайте на страницах "Комментариев" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова оправдал войну Российской Федерации против Украины и убийства мирных украинцев.



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