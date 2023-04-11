Стоит ли белорусам ждать всеобщей мобилизации

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Моесеенко Валентина
Беларусь – это полигон для Российской Федерации, в том числе и в аспекте репрессий. Более 20 лет в стране действует такой режим. Сегодня сотни и тысячи белорусов попадают под репрессии, человеку там никто не может обеспечить безопасность, подчеркнул главный редактор издания "Белорусская правда" Илья Добротвор в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Хватит ли у Лукашенко смелости на тотальную мобилизацию
Журналист считает, что Лукашенко не решится на тотальную мобилизацию, а для скрытой страна очень маленькая и это сразу будет заметно.
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Он также отметил, что суд в Беларуси не имеет никакого значения.
Добротвор акцентировал, что репрессивная машина в Беларуси не останавливается, уже более двух лет репрессии только нарастают. А изменить ситуацию может только смерть диктатора, уверен он. Журналист добавил, что сегодня о Беларуси как о цивилизованной стране говорить не приходится.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на границе с Беларусью поставили огромный экран: показывают, как Путин и Лукашенко бомбят Украину.
Писали "Комментарии" также, что по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси приступили к проверке боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.
Читайте на страницах "Комментариев" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова оправдал войну Российской Федерации против Украины и убийства мирных украинцев.
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