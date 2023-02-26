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Тайная цель визита белорусского диктатора в Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай, чтобы договориться о поставках оружия для России в обход санкций.

сегодня, 11:22
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Автор:

Slava Kot

Лидер Беларуси планирует в ближайшее время встретиться с Си Цзиньпином. Как обнаружил американский Институт изучения войны, у Александра Лукашенко может быть скрыт мотив — помочь России и Китаю избежать санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Института изучения войны.

Тайная цель визита белорусского диктатора в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский прихвостень Путина Александр Лукашенко планирует совершить визит в Китай с 28 февраля по 2 марта. В ходе посещения Китая белорусский диктатор встретится с Си Цзиньпином, где подпишет соглашения о торговле, инвестициях, возможность начать другие совместные проекты.


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Поездка Лукашенко проходит на фоне заявлений директора ЦРУ Уильяма Бернса, утверждающего, что Китай рассматривает возможность поставлять оружие в Россию. Согласно анализу ISW, Китай может передать Российской Федерации артиллерийские снаряды разного калибра, личное оружие и беспилотники. О китайских дронах уже предупреждало немецкое издание, публиковавшее материал, что Пекин уже готов их отправить в Москву. Китай на такие заявления отреагировал и заявил, что не планирует поставлять беспилотники России.

Однако аналитики Института изучения войны считают, что через поддельные документы о товарообороте между странами Россия сможет получить беспилотники. Другим вариантом является Беларусь.

"Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций", — сообщают в ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал план Запада относительно будущего России, заключающийся в распаде РФ.

Также "Комментарии" писали о госсекретаре США Энтони Блинкен, который рассказал о двух странах, что остановили Путина от применения ядерного оружия.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-25-2023
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