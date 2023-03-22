Теперь и Лукашенко: Из Беларуси прозвучали ядерные угрозы



















Своеобразной, однако не оригинальной, уже стала реакция глава Беларуси на планы Британии передать Украине снаряды с обедненным ураном, пишут "Комментарии".



Лукашенко анонсирует передачу Беларуси ядерного оружия

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"Тогда Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумны, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и опасное. Поэтому от безумия нужно немного отходить в сторону", – заявил Александр Лукашенко.

Белорусский диктатор также заявил, что если эти боеприпасы будут использованы, ответ России будет "страшным".

"Только что эти боеприпасы разразятся на позициях войск России, вы увидите – ответ будет страшным для всей планеты уроком. В России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", – добавил Александр Лукашенко.

В министерстве обороны России тоже опасаются передачи Украине подобных снарядов.

"Здесь можно сказать только одно. Ступеней не так много… Пройдена еще одна опасная ступень. Не надо забивать, что их остается все меньше", – сказал министр обороны РФи Сергей Шойгу.

Сейчас Александр Лукашенко и власти России используют в пропаганде новость об потенциальной передаче Украине с Европы боеприпасов с, так называемым, обедненным ураном для идеологических целей. Термин "обедненный уран" означает побочный продукт для выделения радиоактивного изотопа урана U-235 для ядерной энергетики и вооружения. Этот металл после извлечения активного изотопа становится менее радиоактивным природного урана и его руды и имеет на 40% меньше излучения.

"Использование этого металла в боеприпасах связано с его свойствами – высоким весом, плотностью и пирофорностью. Благодаря этим характеристикам снаряды обладают высоким бронебойным действием и оказывают существенные запрещенные разрушения. В Великобритании боеприпасы L26, L27 и L29 оснащены бронебойным сердечником из обедненного урана", – объясняют военные эксперты.





Как писали "Комментарии", накануне в Минобороны Великобритании заявили, что готовы отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном для поражения бронетехники и танков. И уточнили, что Россия сегодня единственная страна, которая постоянно спекулирует на теме ядерного оружия. В то же время передача снарядов с обедненным ураном ВСУ никоим образом не угрожает стране-агрессору.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что вероятность ядерного конфликта в мире сейчас значительно выше, чем в предыдущие десятилетия. Об этом заявил заместитель МИД РФ Сергей Рябков.

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