Теперь и Лукашенко: Из Беларуси прозвучали ядерные угрозы

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Моесеенко Валентина
Своеобразной, однако не оригинальной, уже стала реакция глава Беларуси на планы Британии передать Украине снаряды с обедненным ураном, пишут "Комментарии".
Лукашенко анонсирует передачу Беларуси ядерного оружия
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Белорусский диктатор также заявил, что если эти боеприпасы будут использованы, ответ России будет "страшным".
В министерстве обороны России тоже опасаются передачи Украине подобных снарядов.
Сейчас Александр Лукашенко и власти России используют в пропаганде новость об потенциальной передаче Украине с Европы боеприпасов с, так называемым, обедненным ураном для идеологических целей. Термин "обедненный уран" означает побочный продукт для выделения радиоактивного изотопа урана U-235 для ядерной энергетики и вооружения. Этот металл после извлечения активного изотопа становится менее радиоактивным природного урана и его руды и имеет на 40% меньше излучения.
Как писали "Комментарии", накануне в Минобороны Великобритании заявили, что готовы отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном для поражения бронетехники и танков. И уточнили, что Россия сегодня единственная страна, которая постоянно спекулирует на теме ядерного оружия. В то же время передача снарядов с обедненным ураном ВСУ никоим образом не угрожает стране-агрессору.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что вероятность ядерного конфликта в мире сейчас значительно выше, чем в предыдущие десятилетия. Об этом заявил заместитель МИД РФ Сергей Рябков.
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