Тихановская обвинила Лукашенко в военных преступлениях: отдал приказ по украинским детям

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обвинила президента страны Александра Лукашенко в военных преступлениях за то, что он лично мог вести приказ о незаконной передаче украинских детей-сирот. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Находящаяся в Литве Светлана Тихановская, ведь в Беларуси ее ожидает арест, заявила, что ее команда собрала "достаточно доказательств", указывающих на "прямую причастность" Александра Лукашенко и его режима к незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в России и Белоруссии.

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"Александр Лукашенко лично приказал перевести детей-сирот в Беларусь и способствовал их приезду финансовой и организационной поддержкой", — сообщает Тихановская в отчете, который она направила президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и министрам иностранных дел ЕС.

По оценкам лидера белорусской оппозиции, Лукашенко способствовал вывозу из Украины по меньшей мере 2150 детей. Часть из них была отправлена в лагерь Дубрава, связанный с белорусским диктатором.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за военных преступлений и обвинив президента России в причастности к незаконной депортации украинских детей на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в элитную больницу и избежал запланированное мероприятие по почитанию государственного флага, герба и гимна.

Также "Комментарии" писали о плохом состоянии здоровья белорусского диктатора и двух человек, которые могут его заменить.