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У Лукашенко есть хитрый план и таким образом хочет обмануть Путина

Президент Беларуси создает информационные вбросы о нападении на Беларусь. Таким образом, Лукашенко покидает белорусскую армию в стране, несмотря на просьбу Путина о нападении на Украину.

сегодня, 15:25
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Автор:

Slava Kot

Александр Лукашенко все больше говорит о возможной угрозе Беларуси со стороны Украины и стран НАТО. Таким образом, белорусский президент пытается сохранить свою армию в стране и не вступать в активную войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Американского института изучения войны (ISW).

У Лукашенко есть хитрый план и таким образом хочет обмануть Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Президент Беларуси создает сильный информационный фон, чтобы его страна не вступала в активную фазу войны вместе с Россией, то есть не вводила свои войска на территории Украины. Лукашенко говорит, что Альянс готовит нападение на Белоруссию.

Недавно белорусский диктатор обвинил НАТО и Украину в увеличении провокаций на украинско-белорусской границе. Кроме того, Александр Лукашенко постоянно подчеркивает, что Украина пытается втянуть Беларусь в войну.

По мнению аналитиков ISW, Лукашенко высказывает такие комментарии, чтобы белорусская армия оставалась на территории страны, ведь она якобы должна защищаться от действий НАТО. Именно такой план Лукашенко против Путина, чтобы не отправлять свои войска в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль принял радикальное решение и планирует ликвидировать Лукашенко. Смерть одного из министров Беларуси может быть намеком на Лукашенко.

Также "Комментарии" писали о заявлении Александра Лукашенко, который сообщил, почему между Украиной и Российской Федерацией нет переговоров. Белорусский диктатор считает, что во всем виноваты Соединенные Штаты. Кроме того, президент Беларуси обвинил Владимира Зеленского, ведь тот не хочет идти на уступки в войне с таким большим государством, как Российская Федерация.



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Источник: https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1598518245107154945
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