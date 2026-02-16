logo

Беларусь "У меня есть предложение": Лукашенко неожиданно обратился к США
НОВОСТИ

"У меня есть предложение": Лукашенко неожиданно обратился к США

Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с США по задержанию Николаса Мадуро.

16 февраля 2026, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что имеет "предложение" для Соединенных Штатов по ситуации в Венесуэле после задержания американскими военными лидера страны Николаса Мадуро.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым намекнул на возможность диалога с Вашингтоном.

"Они провели операцию, захватили человека. Ну и что? Они показали всему миру, кто есть кто. Но самое главное, что дальше? Поэтому это до сих пор тема для обсуждения с руководством США. У меня есть предложение по решению этой ситуации. И если они хотят решить эту ситуацию достойно, мы готовы сотрудничать с Дональдом Трампом", – заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что считает президента США Трампа прагматиком и готов обсуждать с ним дальнейшие шаги по Мадуро.

"Я думаю, что мы обсудим этот вопрос. Я не хочу говорить, что я здесь главный советник и могу решить с ним любую проблему. Нет. Но я могу высказать свою точку зрения. Он прагматический человек, я тоже", – заявил белорусский диктатор, однако не указал детали своего предложения.

Напомним, что в начале января США объявили о проведении операции, в результате которой глава Венесуэлы Николас Мадуро был задержан и перевезен в Соединенные Штаты. Американская администрация обвиняет его в руководстве преступной сетью, связанной с наркотрафиком в США, и готовит судебный процесс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Аргентина требует от США экстрадиции Николаса Мадуро.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал о новом секретном оружии США, которое использовали в Венесуэле, и о котором нельзя говорить.



