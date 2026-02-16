"У меня есть предложение": Лукашенко неожиданно обратился к США

Рубрики
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что имеет "предложение" для Соединенных Штатов по ситуации в Венесуэле после задержания американскими военными лидера страны Николаса Мадуро.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым намекнул на возможность диалога с Вашингтоном.
Лукашенко подчеркнул, что считает президента США Трампа прагматиком и готов обсуждать с ним дальнейшие шаги по Мадуро.
Напомним, что в начале января США объявили о проведении операции, в результате которой глава Венесуэлы Николас Мадуро был задержан и перевезен в Соединенные Штаты. Американская администрация обвиняет его в руководстве преступной сетью, связанной с наркотрафиком в США, и готовит судебный процесс.
