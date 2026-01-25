Трамп розповів про нову секретну зброю США про яку не можна говорити

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час операції у Венесуелі американські сили застосували нову секретну зброю, яка називається "дискомбобулятор" (The Discombobulator). За його словами, саме вона зіграла ключову роль у захопленні авторитарного лідера Ніколаса Мадуро та його оточення.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю американським ЗМІ Трамп повідомив, що під час прибуття американських гелікоптерів до Каракаса 3 січня "дискомбобулятор" вивів з ладу все обладнання противника.

"Дискомбобулятор. Мені не дозволено про нього говорити. Вони так і не змогли запустити свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодна не злетіла. Ми зайшли, вони тиснули на кнопки, але нічого не працювало. А вони ж чекали на нас у повній готовності", – сказав Трамп.

Назва зброї походить від англійського to discombobulate, що можна перекласти, як "дезорієнтувати" або "збивати з пантелику".

Хоча офіційної інформації про систему немає, свідчення очевидців у Венесуелі частково збігаються з заявами Білого дому. Прибічники Мадуро розповідали про раптове вимкнення радарів, появу великої кількості дронів і фізичний вплив на людей. Один з охоронців Мадуро стверджував, що після застосування невідомої зброї у багатьох почалася кровотеча з носа, сильний біль і дезорієнтація, через що вони не могли рухатися.

