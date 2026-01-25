logo_ukra

Трамп розповів про нову секретну зброю США про яку не можна говорити
Трамп розповів про нову секретну зброю США про яку не можна говорити

Дональд Трамп розповів про застосування нової зброї США під час операції у Венесуелі.

25 січня 2026, 08:45
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час операції у Венесуелі американські сили застосували нову секретну зброю, яка називається "дискомбобулятор" (The Discombobulator). За його словами, саме вона зіграла ключову роль у захопленні авторитарного лідера Ніколаса Мадуро та його оточення.

Трамп розповів про нову секретну зброю США про яку не можна говорити

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю американським ЗМІ Трамп повідомив, що під час прибуття американських гелікоптерів до Каракаса 3 січня "дискомбобулятор" вивів з ладу все обладнання противника.

"Дискомбобулятор. Мені не дозволено про нього говорити. Вони так і не змогли запустити свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодна не злетіла. Ми зайшли, вони тиснули на кнопки, але нічого не працювало. А вони ж чекали на нас у повній готовності", – сказав Трамп.

Назва зброї походить від англійського to discombobulate, що можна перекласти, як "дезорієнтувати" або "збивати з пантелику". 

Хоча офіційної інформації про систему немає, свідчення очевидців у Венесуелі частково збігаються з заявами Білого дому. Прибічники Мадуро розповідали про раптове вимкнення радарів, появу великої кількості дронів і фізичний вплив на людей. Один з охоронців Мадуро стверджував, що після застосування невідомої зброї у багатьох почалася кровотеча з носа, сильний біль і дезорієнтація, через що вони не могли рухатися.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названа ще одна країна, де Сполучені Штати планують змінити владу до кінця цього року.

Також "Коментарі" писали про "зомбі-ракети" над Україною, які запустила Росія.




Джерело: https://nypost.com/2026/01/24/us-news/trump-reveals-to-the-post-secret-discombobulator-weapon-was-crucial-to-venezuelan-raid-on-maduro/
