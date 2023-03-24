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У Украины белорусы сформировали новый зенитный ракетный полк: что известно

В РБ заявили, что сформировали в Брестской области новый зенитный ракетный полк

сегодня, 17:27
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Автор:

Моесеенко Валентина








Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РБ, пишут "Комментарии". Новосозданная военная часть расположена в городе Лунинец, что недалеко от Ровенской области Украины.

У Украины белорусы сформировали новый зенитный ракетный полк: что известно

В Беларуси сформировали новый зенитный ракетный полк вблизи Украины

В минобороны Беларуси подчеркивают, что при формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы. Судя по фото, опубликованным оборонным ведомством Беларуси, вероятно, на вооружение нового полка поступили зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС.


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Также не исключено, что эта военная часть может получить и более современные комплексы противовоздушной обороны российского производства. Это могут быть и ЗРК С-400, которые Беларусь еще в конце прошлого года поставила на боевое дежурство.

В декабре 2022 г. в Беларусь прибыла партия мобильных комплексов противовоздушной обороны "Тор-М2К" российского производства. Эта партия вооружения была передана в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. По данным из открытых источников, первая поставка комплексов противовоздушной обороны "Тор" в страну состоялась в 2011 году.

Недавно Беларусь провела испытания зенитных ракет для комплекса ПВО "Бук" собственного производства. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии обнародовал видео испытаний ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК "Бук-МБ2".


Как писали "Комментарии", в манере пропагандистов режима Лукашенко он начал нести ахинею объясняя новое военное образование тем, что у белорусских границ в Украине "растет военный потенциал", поскольку "Запад накачивает украинцев оружием".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что угроза со стороны Беларуси не выглядит неотвратимой, однако армия РФ там постоянно проводит учения и ротацию военнослужащих.

Читайте на сайте "Комментарии" — Беларусь покинуло до полумиллиона граждан: В чем причина.



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