logo_ukra

BTC/USD

78192

ETH/USD

2302.96

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Беларусь Україна помітила специфічну активність на кордоні з Білоруссю: Зеленський зробив заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна помітила специфічну активність на кордоні з Білоруссю: Зеленський зробив заяву

Президент наголосив, що Україна готова захищати своїх громадян та свій суверенітет

2 травня 2026, 16:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський заявив, що на кордоні України та Білорусі було помічено "специфічну" активність з боку білорусів. Він зазначив, що держава все контролює і в разі чого готова реагувати. Як передає портал "Коментарі", про це український лідер зазначив у своєму відеозверненні, розміщеному у соцмережах.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Напередодні була досить специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі — з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми реагуватимемо", — сказав президент.

Зеленський додав, що Україна готова захищати своїх людей та свій суверенітет.

Глава держави наголосив, що це має розуміти кожен, "кого намагаються втягувати у будь-яку агресивну активність проти України".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Білорусь фактично перекрила один із ключових маршрутів виїзду для росіян, які підпадають під обмеження на виїзд із РФ. Йдеться про запуск спільної бази прикордонного контролю, що синхронізується з російськими реєстрами. Наразі громадяни Росії, яким заборонено залишати країну, не можуть виїхати і через білоруську територію. Про це повідомляє "Белсат".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія може готувати довгостроковий сценарій залучення Білорусі до повномасштабної війни проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у коментарі 24 каналу.

За його словами, на території Білорусі вже йде будівництво оборонних споруд, які можуть використовуватись для розміщення російських чи спільних військових контингентів. Йдеться не лише про захист, а й потенційну підготовку до наступальних операцій у майбутньому.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини