Украинского контрнаступления «нет и быть не может»: Лукашенко удивил заявлением

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает заявления об украинском контрнаступлении "дезинформацией". Как передает портал "Комментарии", об этом Лукашенко заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, пишет "БЕЛТА".
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
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Белорусский диктатор также снова призвал россию и Украину "вернуться за стол переговоров".
Напомним, представители Главного управления разведки Министерства Украины подтвердили, что у самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. О возможном ухудшении состояния Лукашенко заговорили после его поездки в Москву на парад 9 мая. Он выглядел болезненно и даже пропустил часть мероприятий. Чем чреват вероятный досрочный уход Лукашенко с оккупированного им президентского поста? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй начал свое турне. Кроме Украины он должен посетить Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 11:04
У казці, маленький хлопчик вигукнув: "Король то голий". В житті старий диктатор каже, що великий комбінатор, вождь і брехун Всесвіту то голий. І сміх і гріх. Що старий що малий. Не відомо, чи сумувати подіям - війна ж, чи радіти, що хоч така мерзота, як Лукашенко, але прагне відкрити засліпленим очі. Вистава Сенцова на території невдалої країни, яку обрали місцевістю протистояння триває.