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Украинского контрнаступления «нет и быть не может»: Лукашенко удивил заявлением

Лукашенко не верит, что украинцы готовы начинать контрнаступление, а все разговоры на этот счет считает информационной шумихой

сегодня, 11:47 comments1360
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Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает заявления об украинском контрнаступлении "дезинформацией". Как передает портал "Комментарии", об этом Лукашенко заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, пишет "БЕЛТА".

Украинского контрнаступления «нет и быть не может»: Лукашенко удивил заявлением

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Должен сказать, самая большая дезинформация – этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", – заявил Лукашенко.


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Белорусский диктатор также снова призвал россию и Украину "вернуться за стол переговоров".

Напомним, представители Главного управления разведки Министерства Украины подтвердили, что у самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. О возможном ухудшении состояния Лукашенко заговорили после его поездки в Москву на парад 9 мая. Он выглядел болезненно и даже пропустил часть мероприятий. Чем чреват вероятный досрочный уход Лукашенко с оккупированного им президентского поста? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-schitaet-dezinformatsiej-zajavlenija-ob-ukrainskom-kontrnastuplenii-567151-2023/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:04

У казці, маленький хлопчик вигукнув: "Король то голий". В житті старий диктатор каже, що великий комбінатор, вождь і брехун Всесвіту то голий. І сміх і гріх. Що старий що малий. Не відомо, чи сумувати подіям - війна ж, чи радіти, що хоч така мерзота, як Лукашенко, але прагне відкрити засліпленим очі. Вистава Сенцова на території невдалої країни, яку обрали місцевістю протистояння триває.


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