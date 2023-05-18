Украинского контрнаступления «нет и быть не может»: Лукашенко удивил заявлением

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает заявления об украинском контрнаступлении "дезинформацией". Как передает портал "Комментарии", об этом Лукашенко заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, пишет "БЕЛТА".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Должен сказать, самая большая дезинформация – этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", – заявил Лукашенко.

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Белорусский диктатор также снова призвал россию и Украину "вернуться за стол переговоров".

Напомним, представители Главного управления разведки Министерства Украины подтвердили, что у самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. О возможном ухудшении состояния Лукашенко заговорили после его поездки в Москву на парад 9 мая. Он выглядел болезненно и даже пропустил часть мероприятий. Чем чреват вероятный досрочный уход Лукашенко с оккупированного им президентского поста? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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