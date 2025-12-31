logo

Уже «собирал чемоданы»: Лукашенко рассказал, как спас Путина от покушения
commentss НОВОСТИ Все новости

Уже «собирал чемоданы»: Лукашенко рассказал, как спас Путина от покушения

По словам Лукашенко, Путин прислушался к его совету и отправил на встречу в ЮАР Лаврова

31 декабря 2025, 19:03
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал, как спас главаря Кремля Владимира Путина от покушения, которое готовилось еще в 2023 году.

Уже «собирал чемоданы»: Лукашенко рассказал, как спас Путина от покушения

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Лукашенко, которого цитирует БелТА, тогда он отговорил Путина лететь в Южно-Африканскую Республику.

Лукашенко рассказал о якобы разговоре с Путиным, который уже "собирал чемоданы" перед саммитом БРИКС в ЮАР. По словам белорусского диктатора, это был "дружеский, братский не деревенский разговор".

Об этом разговоре Лукашенко вспомнил почему-то минувшей ночью.

"Я говорю: "Ты куда?" Путин: "Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС". Говорю: "Ты что, собрался туда лететь?". Путин: "Ну вот, просили, меня ж там ждут". Я говорю: "Ты что! Война идет!" Путин: "Ну, они ведь не такие бешеные уже, не столь бешеные". Я говорю: "И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!", — рассказал Лукашенко.

По его словам, тогда Путин прислушался к его совету и направил на встречу главу МИД Сергея Лаврова.

Как сообщал портал "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, размышляя о ценности "мирного неба над головой" во время посещения холдинга "Горизонт" 31 декабря, заявил, что в мире существует множество примеров уничтожения промышленной инфраструктуры в результате вооруженных конфликтов. Как один из них он навел российский удар по украинскому предприятию "Южмаш", нанесенный в ноябре 2024 года.

По словам Лукашенко, удар ракетным комплексом "Орешник" якобы повлек уничтожение уникального завода.

Ранее издание писало, что Минобороны РФ заявило о якобы заступлении на боевое дежурство комплекса "Орешник" в Беларуси. Вместе с этим ведомство обнародовало видео с бронеавтомобилем "Патруль" и тягачом МЗКТ-7930 с кузовом. Однако достоверный вид самой пусковой установки "Орешника" до сих пор остается неизвестным.



Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-rasskazal-kak-predosteregal-putina-ot-opasnosti-pokushenija-756865-2025/
