Уже «збирав валізи»: Лукашенко розповів, як врятував Путіна від замаху

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів, як врятував ватажка Кремля Володимира Путіна від замаху, що готувався ще у 2023 році.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами Лукашенка, якого цитує "БелТА", тоді він відговорив Путіна летіти до Південно-Африканської Республіки.

Лукашенко розповів про нібито розмову з Путіним, який уже "збирав валізи" перед самітом БРІКС у ПАР. За словами білоруського диктатора, це була "дружня, братська не сільська розмова".

Про цю розмову Лукашенко згадав чомусь минулої ночі.

"Я кажу: "Ти куди?" Путін: "Та ти що, не знаєш? У нас же БРІКС". Кажу: "Ти що, зібрався туди летіти?". Путін: "Ну ось, просили, мене ж там чекають". Я кажу: "Ти що! Війна йде!" Путін: "Ну, вони ж не такі скажені вже, не настільки скажені". Я кажу: "І ти що, вважаєш, що там усі при здоровому глузді? Нічого туди їхати!", — розповів Лукашенко.

За його словами, тоді Путін прислухався до його поради й відправив на зустріч главу МЗС Сергія Лаврова.

Як повідомляв портал "Коментарі", самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, розмірковуючи про цінність "мирного неба над головою" під час відвідин холдингу "Горизонт" 31 грудня, заявив, що у світі існує безліч прикладів знищення промислової інфраструктури внаслідок збройних конфліктів. Як один із них він навів російський удар по українському підприємству "Південмаш", завданий у листопаді 2024 року.

За словами Лукашенка, удар ракетним комплексом "Орєшнік" нібито спричинив знищення унікального заводу.

Раніше видання писало, що Міноборони РФ заявило про нібито заступлення на бойове чергування комплексу "Орєшнік" у Білорусі. Разом із цим відомство оприлюднило відео з бронеавтомобілем "Патруль" та тягачем МЗКТ-7930 із кузовом. Однак достовірний вигляд самої пускової установки "Орєшніка" досі залишається невідомим.