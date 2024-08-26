В Беларуси прокомментировали ультиматум МИД Украины

Беларусь не получала официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от государственной границы стран. Об этом сообщил пресс-секретарь беларусского МИД Анатолий Глаз, в комментарии росСМИ.

Граница с Беларусью

"Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета. Знаете, там хватает всякого", — сказал представитель ведомства.

Глаз добавил, что цель заявления Украины о ситуации на границе "надо адресовать украинскому МИД". По словам пресс-секретаря, логика подобных высказываний остается "весьма замысловатой". Это, сказал Глаз, якобы связано с тем, что украинская сторона "регулярно допускает различные провокации на границе", а потом "удивляется действиям беларусской армии".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, на фоне стягивания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение к официальному Минску. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска. При этом в министерстве сообщили, что к границе Беларусь перебросила Силы спецопераций, вооружения и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".

Также "Комментарии" рассказывали, что украинские пограничники пока не наблюдают передвижения беларусских войск вблизи украинской границы, однако это направление остается потенциально опасным, заявил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он также предположил, что Россия, вероятно, оказывает давление на Беларусь с целью привлечения ее к полномасштабному участию в войне против Украины.



