В Беларуси вакцинация идет медленнее за украинскую

По состоянию на 10 сентября в Беларуси полностью вакцинировали 1,4 млн. человек, сообщает Telegram-канал Беларусь головного мозга ссылаясь на Минздрав.

Флаг Беларуси, фото из открытых источников

Это менее 16% населения Республики Беларусь. Telegram-канал сообщает, что по темпам массовой вакцинации Беларусь сильно отстает от Украины. Число новых случаев коронавируса приближается к почти двум тысячам в сутки.

Тем временем, государственное издание "Белта" сообщает о доставке в регионе китайской вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell). А в начале недели в Минск прилетел самолет с 1,5 мл. доз вакцины против ковида Sinopharm.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце октября, Белорусь может перестать существовать как независимое государство. Такое предположение высказал украинский политолог Андрей Смолий. Он отметил, то, о чём договорились Путин и Лукашенко может быть официально озвучено и подписано. Тогда это будет означать о создании так называемого "союзного государства", что поставит точку в существовании независимой Беларуси даже на бумаге. Политолог поправил, Беларусь, конечно же, будет существовать со своим флагом и гербом, но только в рамках союзного государства это уже будет даже прописано юридически. Смолий считает, что всё это сулит нехорошие перспективы для Украины. Ведь мы получаем больше 1000 км границы с режимом Лукашенко, который превратится в границу Кремля, а дальше уже неизвестно, как решит Путин – с какой стороны и в какой момент начинать свою агрессию против Украины.

Также Лукашенко сообщал, что совсем скоро армия Беларуси существенно укрепится за счет поставок из дружественной России новейшей военной техники. В Минске ждут поставок десятков самолетов, вертолетов и средств борьбы с воздушными целями противника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400.

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