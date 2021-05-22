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Главная Новости Мир Беларусь В белорусской колонии умер участник протестов против Лукашенко: что известно
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В белорусской колонии умер участник протестов против Лукашенко: что известно

В колонии Беларуси умер координатором движения «За Свободу» Витольд Ашурок

сегодня, 15:47
Автор:

Мокрик Анастасия

Стало известно о смерти политзаключенного в одной из колоний Белоруси. Погибшим оказался Витольд Ашурок, который ранее принимал участие в протестах против власти Лукашенко. Об этом информирует издание "Наша Ніва".

В белорусской колонии умер участник протестов против Лукашенко: что известно

В колонии умер белорусский политзаключенный Витольд Ашурок - фото: из открытых источников

Витольду Ашуроку на момент смерти было 50 лет. Как сообщили его родственники, причиной смерти стала остановка сердца. По их словам, в последний раз Ашурок связывался с ними через письма две недели назад. 

Политзаключенный писал родным, о том, что у него происходит в колонии. Рассказывал Витольд также и о том, что каждому "политическому" делают на одежде желтую нашивку, что помогало отличать их от других заключенных. Кроме того, рассуждал в письмах он и о справедливости назначенного ему срока.

"Что касается меня, то срок в 5 лет я воспринимаю как оценку "отлично"! Действительно, для меня это честь!", — написал в одном из писем Витольд.

Отметим, что в августе 2020 года, активист был арестован на 20 суток. Причиной тому стало участие в несанкционированном мероприятии. Спустя пять дней его отпустили. Тогда же было заведено уголовное дело.

А в сентябре белоруса задержали еще раз. За прошлый раз ему оставалось еще отбывать наказание 15 дней, плюс к этому добавили еще 15 дней за участие в мероприятиях в Лиде в августе — сентябре. За пару дней до освобождения его перевели в СИЗО. Позже суд вынес наказание в виде четырех лет колонии. 




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Источник: https://nn.by/?c=ar&i=273305&lang=ru
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