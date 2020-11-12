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В Минске ввели обязательный масочный режим

Руководители компаний должны принять "необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических норм"

сегодня, 12:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Минске ввели масочный режим. Жители города должны носить маски в местах скопления людей. Ранее он действовал лишь в некоторых регионах Беларуси. Об этом сообщает Tut.by.

В Минске ввели обязательный масочный режим

Фото: Газета.ру

Кроме того, такое решение обязывает руководителей компаний всех форм собственности принять "необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических норм", включая дистанционную работу сотрудников. 

"Не только для работников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы", — подчеркнули в Минздраве, отметив, что решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, больше 400 людей были арестованы в Минске во время воскресного марша оппозиции, протестующей против фальсифицированного переизбрания президента Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция с августа организовывает еженедельные марши протеста, каждый раз собирая десятки тысяч человек, несмотря на репрессивные меры режима.

Как ранее сообщали "Комментарии", в России ввели масочный режим на фоне распространения заболеваемости в стране и увеличили количество тестирований на коронавирус.





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Источник: https://www.tut.by/
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