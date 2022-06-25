В разведке рассказали, сколько нужно времени РФ, чтобы подготовить нападение из Беларуси

России необходимо примерно 3-4 недели, для того чтобы вернуть на территорию Беларуси войска и создать мощную ударную группу, которая будет готова совершить наступление на северную границу Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью РБК-Украина.

Фото из открытых источников

Скибицкий рассказал журналистам, что по данным разведки, сейчас отдельные подразделения специального назначения РФ проводят совместные учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси.

"Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодняшний день мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что через две-три недели российские войска могут снова вернуться на территорию Беларуси", — сказал Скибицкий.

Также он рассказал, что для того, чтобы подготовить новое нападение из Беларуси, потребуется примерно месяц.

"Как я уже говорил, когда россиян выводили из Беларуси, им понадобилось три недели. Итак, чтобы вернуть их туда и создать на белорусской территории мощную ударную группировку, нужно до месяца времени – 3-4 недели", — отметил представитель ГУР МО Украины.

Кроме того, всё также зависит и от успехов противника во время наступления на востоке и юге Украины.

"Особенно на востоке – насколько быстро он сможет выполнить те задачи, которые он ставит перед собой. А ближайшая задача врага – выход на административные границы Луганской, а затем – Донецкой областей", — добавил Скибицкий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что несмотря на огромное давление со стороны Кремля самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко будет до последнего отказываться открыто вступать в войну.

Также издание "Комментарии" сообщало, что изменится для мира, Украины и РФ по итогам саммита "Большой семерки".

Кроме того, сайт "Комментарии" писал о том, что украинским защитникам удалось остановить наступление российских оккупантов на одном из направлений. В Генштабе рассказали, что на данный момент российские захватчики ведут наступление в еще одном направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!