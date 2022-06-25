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В разведке рассказали, сколько нужно времени РФ, чтобы подготовить нападение из Беларуси

Всё будет зависеть от успеха врага во время наступления на востоке и юге Украины

сегодня, 14:40
Автор:

Анастасия
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России необходимо примерно 3-4 недели, для того чтобы вернуть на территорию Беларуси войска и создать мощную ударную группу, которая будет готова  совершить наступление на северную границу Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью РБК-Украина. 

В разведке рассказали, сколько нужно времени РФ, чтобы подготовить нападение из Беларуси

Фото из открытых источников

Скибицкий рассказал журналистам, что по данным разведки, сейчас отдельные подразделения специального назначения РФ проводят совместные учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси.

"Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодняшний день мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что через две-три недели российские войска могут снова вернуться на территорию Беларуси", — сказал Скибицкий. 

Также он рассказал, что для того, чтобы подготовить новое нападение из Беларуси, потребуется примерно месяц. 

"Как я уже говорил, когда россиян выводили из Беларуси, им понадобилось три недели. Итак, чтобы вернуть их туда и создать на белорусской территории мощную ударную группировку, нужно до месяца времени – 3-4 недели", — отметил представитель ГУР МО Украины. 

Кроме того, всё также зависит и от успехов противника во время наступления на востоке и юге Украины. 

"Особенно на востоке – насколько быстро он сможет выполнить те задачи, которые он ставит перед собой. А ближайшая задача врага – выход на административные границы Луганской, а затем – Донецкой областей", — добавил Скибицкий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что несмотря на огромное давление со стороны Кремля самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко будет до последнего отказываться открыто вступать в войну.

Также издание "Комментарии" сообщало, что изменится для мира, Украины и РФ по итогам саммита "Большой семерки".

Кроме того, сайт "Комментарии" писал о том, что украинским защитникам удалось остановить наступление российских оккупантов на одном из направлений. В Генштабе рассказали, что на данный момент российские захватчики ведут наступление в еще одном направлении. Подробнее  об этом читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/vadim-skibitskiy-gur-minoborony-putin-ponimaet-1656102050.html
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