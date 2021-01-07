В России могут отравить: астролог сказал, куда сбежит Лукашенко в случае победы протестующих

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Елизавета Черных
Астролог Влад Росс рассказал, какое будущее ожидает Александра Лукашенко. По словам специалиста, политический деятель сбежит со страны в наступившем году. Об этом астролог заявил на телеканале Апостроф TV.
Александр Лукашенко - фото из открытых источников
Влад Росс отметил кризисную ситуацию, которую спровоцирует вхождение Сатурна в знак Водолея:
Как утверждает астролог, он сумел предсказать Белорусскую революцию, и по словам Влада Росса, после победы протестующих Лукашенко сбежит на территорию Арабских Эмиратов:
Влад Росс также отметил, Александр Лукашенко не хочет бежать на территорию России, потому как там его может настигнуть та же участь, что и оппозиционера Алексея Навального и он может быть отравлен.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко рассказал, что, по его мнению, могло стать причиной пандемии коронавируса. По словам политика, люди страдают коронавирусом из-за своего небрежного отношения к природе.
Портал "Комментарии" также сообщал, что Лукашенко заявил, что готов уйти с поста главы государства только при одном условии. Он готов передать власть только, если во время честных выборов, изберут другого кандидата.
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