В России могут отравить: астролог сказал, куда сбежит Лукашенко в случае победы протестующих

Астролог Влад Росс рассказал, какое будущее ожидает Александра Лукашенко. По словам специалиста, политический деятель сбежит со страны в наступившем году. Об этом астролог заявил на телеканале Апостроф TV.

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

Влад Росс отметил кризисную ситуацию, которую спровоцирует вхождение Сатурна в знак Водолея:

"Дело в том, что вхождение Сатурна в знак Водолея дает очень кризисную ситуацию. Точно такую, как он давал с 1991 по 1993 годы. Экономический упадок, у людей не было еды. Поэтому ожидается... смена власти в Беларуси", — рассказал специалист.

Как утверждает астролог, он сумел предсказать Белорусскую революцию, и по словам Влада Росса, после победы протестующих Лукашенко сбежит на территорию Арабских Эмиратов:

"Я напророчил еще весной, что будет революция в Беларуси — и она таки случилась и продолжается, а Бацька упирается. Но, в конечном итоге, он, скорее всего, сбежит куда-нибудь в Эмираты, куда он уже вывез кучу денег. По самым скромным данным, это 15 млрд долларов", — сказал астролог.

Влад Росс также отметил, Александр Лукашенко не хочет бежать на территорию России, потому как там его может настигнуть та же участь, что и оппозиционера Алексея Навального и он может быть отравлен.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко рассказал, что, по его мнению, могло стать причиной пандемии коронавируса. По словам политика, люди страдают коронавирусом из-за своего небрежного отношения к природе.

Портал "Комментарии" также сообщал, что Лукашенко заявил, что готов уйти с поста главы государства только при одном условии. Он готов передать власть только, если во время честных выборов, изберут другого кандидата.









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