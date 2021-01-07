kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.01.2021

BTC/USD

38366.00

ETH/USD

1223.13

LTC/USD

170.24

НБУ 07.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь В России могут отравить: астролог сказал, куда сбежит Лукашенко в случае победы протестующих
commentss НОВОСТИ Все новости

В России могут отравить: астролог сказал, куда сбежит Лукашенко в случае победы протестующих

По словам астролога, Лукашенко не хочет бежать на территорию России, потому как там его может настигнуть та же участь, что и оппозиционера Алексея Навального и он может быть отравлен

сегодня, 14:56
Автор:

Елизавета Черных

Астролог Влад Росс рассказал, какое будущее ожидает Александра Лукашенко. По словам специалиста, политический деятель сбежит со страны в наступившем году. Об этом астролог заявил на телеканале Апостроф TV. 

В России могут отравить: астролог сказал, куда сбежит Лукашенко в случае победы протестующих

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

Влад Росс отметил кризисную ситуацию, которую спровоцирует вхождение Сатурна в знак Водолея: 

"Дело в том, что вхождение Сатурна в знак Водолея дает очень кризисную ситуацию. Точно такую, как он давал с 1991 по 1993 годы. Экономический упадок, у людей не было еды. Поэтому ожидается... смена власти в Беларуси", — рассказал специалист. 

Как утверждает астролог, он сумел предсказать Белорусскую революцию, и по словам Влада Росса, после победы протестующих Лукашенко сбежит на территорию Арабских Эмиратов:

"Я напророчил еще весной, что будет революция в Беларуси — и она таки случилась и продолжается, а Бацька упирается. Но, в конечном итоге, он, скорее всего, сбежит куда-нибудь в Эмираты, куда он уже вывез кучу денег. По самым скромным данным, это 15 млрд долларов", — сказал астролог. 

Влад Росс также отметил, Александр Лукашенко не хочет бежать на территорию России, потому как там его может настигнуть та же участь, что и оппозиционера Алексея Навального и он может быть отравлен. 

Напомним, что ранее Александр Лукашенко рассказал, что, по его мнению, могло стать причиной пандемии коронавируса. По словам политика, люди страдают коронавирусом из-за своего небрежного отношения к природе.  

Портал "Комментарии" также сообщал, что Лукашенко заявил, что готов уйти с поста главы государства только при одном условии. Он готов передать власть только, если во время честных выборов, изберут другого кандидата. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/news/world/2021-01-07/v-rossii-mogut-otravit-astrolog-skazal-kuda-sbejit-lukashenko-posle-pobedyi-protestuyuschih-/219642
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ