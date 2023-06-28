В США объяснили, зачем Лукашенко понадобились "вагнеровцы"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко надеется с помощью перехода наемников из ЧВК "Вагнера" после попытки устроить переворот в РФ усилить собственную армию, а также уравновесить кампанию Кремля через "Союзное государство" поглотить РБ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Аналитики полагают, что Лукашенко, вероятно, стремится установить жесткий контроль над любыми силами "вагнеровцев", направляющимися в Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Так, белорусский диктатор подчеркнул, что эта ЧВК не будет открывать вербовочные пункты в Беларуси, как это было сделано в РФ, при этом белорусам и, предположительно, другим гражданам, будет разрешено вступать в структуры "вагнеровцев" в Беларуси.

Заявления Лукашенко предполагают, что "группа Вагнера" в первую очередь будет выступать в качестве партнера по обучению и консультированию белорусских военных.

Также он заявил, что "вагнеровцы" лучше обучены, чем белорусские военные, и что его солдаты могут извлечь пользу из обширного боевого опыта этих наемников.

Лукашенко опроверг утверждения о том, что белорусские власти уже начали создавать полевые лагеря для "вагнеровцев", но заявил, что Беларусь создаст лагеря, если боевики их потребуют.

Как отмечается в публикации, Лукашенко может попытаться использовать "вагнеровцев" в Беларуси, чтобы уменьшить накопленную структурную зависимость своих вооруженных сил от ВС РФ в выполнении более высоких оперативных функций.

Так, Лукашенко может попытаться использовать "вагнеровцев", чтобы помочь восстановить утраченные возможности ВС РБ, которые в значительной степени делегировали Западному военному округу РФ.

Расформирование белорусскими вооруженными силами единого сухопутного командования в 2011 году фактически привело к подчинению белорусских вооруженных сил Западному военному округу, указывается в отчете.

"Беларусь не имеет недавнего опыта проведения крупномасштабных операций или организации учений выше уровня батальона. Основным источником знаний и опыта Беларуси для более высокой оперативной деятельности являются организованные Россией учения, такие как повторяющиеся учения "Запад", "Щит Союза" и "Нерушимое братство", — говорится в материале.

Отметим, Александр Лукашенко выступил посредником между вагнеровцами, поднявшими мятеж и пошедшими на Москву, и Кремлем, который явно оказался не готов к такой ситуации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему роль "миротворца" отыграл именно Лукашенко, и почему главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в итоге отбывает именно в Беларусь.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят заявления Путина по итогам мятежа Пригожина – что теперь будет с ЧВК Вагнер.



