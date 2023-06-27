О чем говорят заявления Путина по итогам мятежа Пригожина – что теперь будет с ЧВК Вагнер

Вечером 26 июня российский диктатор Владимир Путин выступил с неким срочным видеообращением к россиянам. Вторым подобным после бунта "ЧВК Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Но, если 24 июня, когда случился мятеж, Путин фактически поставил на вагнеровцах клеймо предателей, то вечером 26-го сообщил, что мятежники могут спокойно уйти в Беларусь, а кто хочет – заключить контракты с Минобороны или другими силовыми структурами. Тем временем, в Беларуси уже начали строить военные лагеря для ЧВК "Вагнер". О чем говорит происходящее? Почему Путин не решается на какие-то жесткие шаги, ведь он выглядит явно проигравшим? Как эта явно не оконченная пьеса может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин получил еще один рычаг влияния на руководство Беларуси

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

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"Пригожин и ЧВК "Вагнер" боролись за место под солнцем в лиге среди любимых опричников Путина. Ранее эту нишу полностью занимал Кадыров и его группировка "Ахмат". Они готовы были выполнять любые приказы Путина, даже незаконные. Но в последнее время в эту нишу ворвался Пригожин с вагнеровцами. Они продемонстрировали свою силу, а также готовность выполнять указания Путина – и только Путина. Пригожинцы открыто заявляли, что не будут выполнить приказов министра обороны Шойгу и главы Генштаба Герасимова. Лишь то, что скажет лично царь-Путин. И сейчас они серьезно зашли в нишу опричников лично Путина. И вполне логично, что их отправили в Беларусь. Ведь Лукашенко иногда сомневается в решениях Путина, пытается увильнуть от того, что ему диктует Кремль".

И Пригожин с его группировкой (пусть даже не 25 тысяч, а около десяти, но это — обученные, профессиональный бойцы,) смогут влиять на официальный Минск так как повелит официальная Москва), отмечает эксперт. Фактически, поясняет он, Путин получил еще один рычаг влияния на руководство Беларуси.

"То есть, из ситуации довольно патовой, когда на Москву шли колонны рассерженных вагнеровцев, именно Путин вышел победителем. Во-первых, получил в свое распоряжение (хоть и неофициально) еще одно войско опричников, готовых выполнить любой его незаконный приказ. Во-вторых, направил эту мини-армию в Беларусь, где она будет выполнять те функции, которые на нее возложит Кремль", – заключает Николай Мельник.

Лукашенко вряд ли согласится держать у себя напугавшую самого Путина банду

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает, что вчерашняя "историческая" речь Путина должна была, по определению Пескова, стать эпохальной и чрезвычайно важной для россии.

"Ну, в принципе так и произошло. Старый, слабый, уставший и растерянный тиранчик так радовался, что его не захватили вагнеровцы. Выглядело это скорее как повод для мемов, чем определяющее выступление. Хотя судьбу россии он таки очертил. Будет так же плохо, но недолго", – подчеркивает эксперт.

Что касается частных армий, продолжает она, то вооружить тысячи убийц, насильников и других головорезов с криминальным прошлым и ждать, что они будут вечно повиноваться бывшему спецслужбисту — такая себе история.

"У этого контингента несколько другие законы и внутренние убеждения, скажем так. Неудивительно, что в итоге одна такая частная армия вышла из повиновения. Впрочем, пока Путин сумел это пережить. Но это ненадолго. Слабость и растерянность власти, отсутствие защиты и поддержки лично Путина стали совершенно очевидными, причем, не только для международных экспертов, но и для внутреннего потребителя сказок о величии россии. Все это величие лопнуло как мыльный пузырь", – констатирует Татьяна Лупова.

Прогнозируя дальнейшую судьбу вагнеровцев и Пригожина, она предполагает, что будет, как и с путинской речью – плохо, но не долго.

о строительстве каких-то лагерей для тысяч головорезов. Лукашенко вряд ли согласится держать у себя напугавшую самого Путина банду. Но есть в этом всем еще один позитив — если вагнеровцы уберутся из Украины (неважно, сами поедут или в мешках для трупов), нашим военным точно станет легче. Ибо чем меньше оккупационных войск вместе взятых, тем легче нам". "Разбить лагеря в Беларуси никто им, скорее всего, не даст, – считает эксперт. – Вчера паблик "Белорусский гаюн" уже опроверг информацию

В бред, будто Лукашенко стал неким посредником, веры нет, на Пригожина надавили как-то иначе

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что второе выступление Путина с момента бунта вагнеровцев вышло довольно скомканным, последующее собрание силовиков также ничем примечательным не завершилось.

На самом деле он, конечно, никакую власть брать в свои руки не собирался. Целью было сохранить ЧВК под своим контролем, а также — поймать Шойгу в том же Ростове. О чем Пригожин сам говорил. Когда стало известно, что Шойгу улетел в Москву, Пригожин отправил за ним основателя "Вагнера" — Уткина с колонной наемников. Что было дальше, мы знаем", – отмечает эксперт. "Но было видно, что российские власти всячески пытаются сгладить те чудовищные проблемы, которые обнажил поход Пригожина

Но, продолжает он, воспринято всё было совсем иначе. Никто ведь не знал истинных целей Пригожина. Лишь те, кто с ним говорил напрямую. А Путин этого делать не стал. Похоже, испугался.

лично у меня веры нет. На Пригожина надавили как-то иначе. То, что в Беларуси будут строить какие-то лагеря для вагнеровцев, я тоже не верю. Это наемники, они привыкли воевать. Им нужно где-то брать деньги. Так что часть из них пойдет воевать дальше, горячих точек хватает. Сидеть на месте — не их история, – подчеркивает Борис Тизенгаузен. – Но россияне могут раскручивать эту историю с лагерями, чтобы заставить нас перебросить дополнительные войска на границу с Беларусью". "В бред, будто Лукашенко стал неким посредником

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