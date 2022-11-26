Внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси

26 ноября белорусское государственное информационное агентство БелТА сообщило о смерти министра иностранных дел Владимира Макея. Неофициально причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусский ресурс "Наша Ніва".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Фото: из открытых источников

Официальные источники не сообщают деталей о смерти министра иностранных дел Владимира Макея, единственное, что заначили так это "внезапную смерть". Главе белорусского МИД было 64 года.

Белорусский ресурс "Наша Ніва" сообщает, что Владимир Макей находился у себя дома вблизи Минска, когда произошло сердечный приступ.

"Насколько нам известно, он не обратился к медикам достаточно быстро, потому что не воспринял свое состояние серьезно", – пишет "Наша Ніва" со ссылкой на свои источники информации.

Официальные СМИ сообщили, что белорусские государственные учреждения озвучили соболезнования семье министра иностранных дел.

Перед смертью Макей принимал участие в саммите ОДКБ и встречался с министром иностранных дел Индии. Макей долгое время занимал должность помощника Лукашенко и главы администрации президента Белоруссии. 20 августа 2012 года он был уволен с этой должности и назначен министром иностранных дел. Владимир Макей в списке белорусских государственных деятелей, запрещающий въезд на территорию Евросоюза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Армении резко закрыл заседание ОДКБ без подписания договора. Такими действиями армянский политик удивил зафиксировавшего камеру Лукашенко и Путина.

Также "Комментарии" писали о решении Кремля. Путин хочет ликвидировать Лукашенко и получить его армию для нападения на территорию Украины.

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