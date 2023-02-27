Вот так поворот: Лукашенко увидел «уникальный момент» для завершения войны в Украине

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Моесеенко Валентина
Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сегодня в интервью китайским СМИ рассказал об "уникальном моменте" для того, чтобы завершить "конфликт в Украине", пишут "Комментарии" со ссылкой на БЕЛТА.
Лукашенко рассказал с кем нужно договариваться, чтобы прекратить войну
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Торопиться и немедленно воспользоваться надо этим моментом, уверен он, нужно, пока Россия перестроила свою экономику окончательно и в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы.
Он добавил, что Россия, как и с первых дней, готова будто бы делать шаги к мирному урегулированию, а вот украинская сторона отказалась от уже готового плана, по настоянию Запада и американцев.
Лукашенко также считает, что если в мире возникнет очередной конфликт, например между США и Китаем, то об Украине все забудут, так что договариваться нужно уже сейчас: причем не с президентом Украины, а с военными.
Александр Лукашенко подчеркнул, что, мол, рано или поздно, но любая война должна закончиться миром, и нынешняя (признал, что война — прим. ред.) – не исключение. Вопрос стоит лишь в том, сколько людей погибнет и во имя чего.
Украинцев же "отец" назвал прекрасным, добрым народом, поэтому, по его мнению, чтобы прекратить гибель граждан, следует прекратить войну на условиях России.
Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Александр Лукашенко во время планируемого днями визита в Пекин будет убеждать Китай в потенциальной способности РБ к партнерству.
Ранее "Комментарии" писали, что лидер Беларуси планирует в ближайшее время встретиться с Си Цзиньпином. Как обнаружил американский Институт изучения войны, у Александра Лукашенко может быть скрыт мотив — помочь России и Китаю избежать санкций.
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