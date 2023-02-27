Вот так поворот: Лукашенко увидел «уникальный момент» для завершения войны в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сегодня в интервью китайским СМИ рассказал об "уникальном моменте" для того, чтобы завершить "конфликт в Украине", пишут "Комментарии" со ссылкой на БЕЛТА.



Лукашенко рассказал с кем нужно договариваться, чтобы прекратить войну

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"Сейчас именно есть уникальная ситуация – я это интуитивно чувствую, когда можно положить конец этому конфликту. Другого такого может не быть", – сказал Лукашенко.

Торопиться и немедленно воспользоваться надо этим моментом, уверен он, нужно, пока Россия перестроила свою экономику окончательно и в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы.

"Война в Украине, которую ведет Путин, является обеспечением безопасности для РФ – чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии по отношению к России", — заявил "отец".

Он добавил, что Россия, как и с первых дней, готова будто бы делать шаги к мирному урегулированию, а вот украинская сторона отказалась от уже готового плана, по настоянию Запада и американцев.

Лукашенко также считает, что если в мире возникнет очередной конфликт, например между США и Китаем, то об Украине все забудут, так что договариваться нужно уже сейчас: причем не с президентом Украины, а с военными.

"Поэтому нет иного пути, как заключить сейчас мирный договор. Причем, без предварительных всяких условий. Надо сейчас договариваться с украинскими военными. Володя Зеленский неплохой человек, но еще неопытный. Аплодисменты, скажем так, его утешают, он очень доволен. Но, поверьте аплодисменты иногда могут быть совсем не искренними. Он должен наверно б это понимать. Вот он уехал на Запад и там все ему кричат "ура" и звучат овации. А я напомню ему Михаила Горбачева: он тоже ездил по Западу, ему все тоже аплодировали и чем он хорошим закончил? Точно так может будет и здесь", — предсказал диктатор.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, мол, рано или поздно, но любая война должна закончиться миром, и нынешняя (признал, что война — прим. ред.) – не исключение. Вопрос стоит лишь в том, сколько людей погибнет и во имя чего.

Украинцев же "отец" назвал прекрасным, добрым народом, поэтому, по его мнению, чтобы прекратить гибель граждан, следует прекратить войну на условиях России.

"Надо уповать на интерес собственного народа. Стремиться к тому, чтобы не допустить дальнейших смертей украинцев. Это прекрасный, хороший народ. Надо прекратить эту войну. Путь один – мир", – резюмировал президент .

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Александр Лукашенко во время планируемого днями визита в Пекин будет убеждать Китай в потенциальной способности РБ к партнерству.

Ранее "Комментарии" писали, что лидер Беларуси планирует в ближайшее время встретиться с Си Цзиньпином. Как обнаружил американский Институт изучения войны, у Александра Лукашенко может быть скрыт мотив — помочь России и Китаю избежать санкций.

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