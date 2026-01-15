logo

Беларусь Все ли хорошо с ним: странное поведение Лукашенко попало на видео
Все ли хорошо с ним: странное поведение Лукашенко попало на видео

Видео с Александром Лукашенко во время мероприятия 13 января зафиксировало тремор у диктатора.

15 января 2026, 09:25
Все ли хорошо с ним: странное поведение Лукашенко попало на видео

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

В Минске во время традиционного мероприятия по случаю Старого Нового года Александр Лукашенко заявил о "сумасшедшем мире". Именно в этот момент камеры зафиксировали дрожь белорусского диктатора, которую он пытался скрыть.

13 января во Дворце Независимости состоялось мероприятие, которое белорусские власти ежегодно представляют как "добрую традицию" с отчетливо пропагандистским характером. На него приглашают лояльных к режиму журналистов, художников, педагогов и медиков, чтобы продемонстрировать "стабильность" государства.

В этом году внимание привлек не сам формат события, а фрагмент речи Лукашенко. На обнародованных кадрах он размышляет о глобальной нестабильности и судьбе авторитарных лидеров, в частности, вспомнив президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в начале года похитили американские военные.

В этот момент Лукашенко говорит о "сумасшедшем мире" и добавляет, что не знает, что будет дальше.

"Никто этого не ожидал, поэтому я вам искренне говорю, что обладая массой информации, я не знаю, куда катится этот бешеный, безумный мир", – сказал Лукашенко, и именно в этот момент начал заметно дрожать.

В белорусском обществе активно следят за здоровьем 71-летнего Лукашенко. Оппозиционные лидеры неоднократно указывали на ухудшение здоровья диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко исчез из публичного пространства по прибытии в Оман в конце 2025 года.

Также "Комментарии" писали о случай, когда Лукашенко упал на льду и не мог встать во время хоккейного матча. Курьезный момент попал на видео и разошелся соцсетями.



