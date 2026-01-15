Чи все гаразд з ним: дивна поведінка Лукашенка потрапила на відео

У Мінську під час традиційного заходу з нагоди Старого Нового року Олександр Лукашенко заявив про "божевільний світ". Саме в цей момент камери зафіксували тремтіння білоруського диктатора, яке він намагався приховати.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

13 січня у Палаці Незалежності відбувся захід, який білоруська влада щороку подає як "добру традицію" з виразно пропагандистським характером. На нього запрошують лояльних до режиму журналістів, митців, освітян і медиків, аби продемонструвати "стабільність" держави.

Цього року увагу привернув не сам формат події, а фрагмент промови Лукашенка. На оприлюднених кадрах він розмірковує про глобальну нестабільність і долю авторитарних лідерів, зокрема згадавши президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого на початку року викрали американські військові.

У цей момент Лукашенко говорить про "божевільний світ" та додає, що не знає, що буде далі.

"Ніхто цього не очікував, тому я вам щиро кажу, що володіючи масою інформації, я не знаю, куди котиться цей скажений, божевільний світ", – сказав Лукашенко, і саме в цей момент почав помітно тремтіти.

У білоруському суспільстві активно стежать за здоров'ям 71-річного Лукашенка. Опозиційні лідери неодноразово вказували на погіршення здоров'я диктатора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олександр Лукашенко зник із публічного простору після прибуття до Оману у кінці 2025 року.

Також "Коментарі" писали про випадок, коли Лукашенко впав на льоду і не міг встати під час хокейного матчу. Курйозний момент потрапив на відео та розійшовся соцмережами.