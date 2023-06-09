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Аналитик утверждает, что Китай готовит план на случай смерти Путина

Си Цзиньпин начинает более активно сотрудничать с возможным преемником Путина.

сегодня, 13:26
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Автор:

Slava Kot

Аналитик утверждает, что Китай готовит план на случай смерти Путина

Си Цзиньпин и Путин. Фото из открытых источников

Экономист и старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд заявил, что Китай готовит план на случай смерти или отходы от власти Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Innsider.


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Несмотря на заявления лидера Китая о "безграничной дружбе" с Владимиром Путиным, Си Цзиньпин рассматривает возможных преемников российского диктатора. По мнению Андерса Ослунда, Си Цзиньпин улучшает свои связи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как пример этого Ослунд приводит то, что во время посещения России Си Цзиньпин провел встречу лицом к лицу с Мишустиным. В мае уже премьер-министр Китая Ли Цян пригласил Мишустина в Китай. Там Мишустина приняли в Большом зале народного собрания. По словам аналитика, это выходит за рамки обычного китайского и российского протокола.

Кроме того, Ослунд отметил, что такие действия, вероятно, не понравились Путину, ведь премьер-министр отсутствовал на следующих заседаниях Совета безопасности России, куда он до сих пор приходы регулярно.

"Это, пожалуй, лучшее доказательство того, что Китай, возможно, смотрит не только на Путина, но и стремится культивировать альтернативные отношения в России", — считает Андерс Ослунд.

Аналитик Eurasia Group Али Уайн считает, что Китай действительно может разработать план на случай непредвиденных обстоятельств в России. Одними из таких Уайн называет слухи о болезнях Путина, а также то, что поражение в войне может свергнуть его режим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает свой шпионаж за Соединенными Штатами. Пекин построит центр прослушивания вблизи США.

Также "Комментарии" писали об американском после в Китае, который надеется, что КНР сделает правильный выбор в отношении войны в Украине.



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Источник: https://www.businessinsider.com/china-preparing-in-case-putin-is-deposed-analyst-russia-ukraine-2023-6
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