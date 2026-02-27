Большая игра вокруг Украины: о чем говорят намеки Си о переговорах по Украине

В переговорах по миру в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон. Соответствующее заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Пекине. Так он намекнул на необходимости вовлечения Европы в мирный процесс. О чем говорит это заявление лидера КНР? Может ли быть так, что европейцы попытаются отграничиться от Трампа в его попытках завершить войну в Украине и будут искать общее виденье теперь уже с Китаем по этому вопросу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Завершение войны в Украине не является одним из приоритетов внешней политики КНР

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко так прокомментировал ситуацию:

"Не стоит делать никаких далеко идущих выводов из заявлений китайских руководителей, которые, скорее, являются намеками, а не четкой политической позицией, об участии Европы в мирных переговорах по Украине. Китай уже не в первый раз намекает на то, что Европа должна быть за столом переговоров по Украине. Две недели назад, выступая на Мюнхенской конференции по международной безопасности, министр иностранных дел Китая Ван И заявлял, что Европа должна быть не в меню переговоров, а за столом переговоров. Но при этом никаких конкретных действий со стороны Китая, в том числе вместе с Европой, по инициированию каких-то новых форматов мирных переговоров по Украине не предпринимается. Более того, тот же Ван И в Мюнхене приветствовал мирные переговоры с участием США, России и Украины".

Эксперт обращает внимание, что смысл упомянутых заявлений китайских руководителей очень простой – немного поиграть на противоречиях между США и Европой, но не более того, а заодно намекать Путину и Трампу, что, если они начнут слишком сближаться, то Китай также может включиться в игру. Это не более, чем ситуативная тактическая игра со стороны Китая.

"Пока ведущую роль в мирных переговорах по Украине играет Трамп, Китай не будет участвовать в мирных переговорах. Европейцы и американцы, в том числе и Трамп, уже давно призывают Китай повлиять на Путина и поспособствовать завершению войны в Украине. В Пекине в ответ на это вежливо улыбаются и говорят, что они не могут повлиять на Путина. И в обозримой перспективе эта ситуация вряд ли изменится. Завершение войны в Украине не является одним из приоритетов внешней политики КНР. И помогать Трампу, и даже европейцам, в завершении войны в Украине Китай не будет", – считает собеседник портала "Комментарии".

По его словам, европейцы тем более не будут "отграничиваться" от Трампа в его попытках завершить войну в Украине. Европейцы не являются участником мирных переговоров по Украине, но находятся "возле стола мирных переговоров", при этом влияют на переговорный процесс через активную поддержку позиции Украины и через контакты с США.

"Европейцы действительно хотят напрямую участвовать в мирных переговорах по Украине, но никак не могут определиться, кто именно должен представлять Европу на этих переговорах. К тому же Россия выступает против участия Европы в мирных переговорах по Украине. И что-то мы не слышим конкретных призывов Китая в адрес России о необходимости участия Европы в мирных переговорах по Украине. Европейцы в переговорном процессе играют на стороне Украины, а Китай не будет играть против России. Хотя и прямо поддерживать Россию также не будет", – констатировал политолог.

КНР в вопросах российско-украинской войны скорее склонна использовать старые механизмы

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич считает, что очень показательной цитату Си во время визита канцлера ФРГ Мерца в Пекин о том, что "КНР, важно обеспечить равноправное участие всех сторон и заложить прочную основу для мира, учесть законные интересы всех сторон и укрепить стремление к миру, обеспечить всеобщую безопасность и выстроить прочную архитектуру мира".

"Поэтому я не буду слишком удивлён, если через месяц мы увидим достаточно близкие позиции Китая и государств ЕС. Трампу это не понравится. Но рычагов влияния у него становится всё меньше. Вплоть до ключевого — "тарифов" его имени. И я не удивлюсь визиту украинской делегации в КНР. Думаю, на уровне министра иностранных дел. И это произойдет в ближайшие 8-10 недель. Возможно, с кем-то из наших европейских партнёров, которые активно работают с Пекином. Например, Польшей", – отметил эксперт.

Игорь Тышкевич считает это, как минимум, логичным. Если этого не сделать, то МИД может смело расписаться в своей профнепригодности. Ведь ведомство существует дабы, в том числе и говорить с теми, кто проявляет интерес к твоим проблемам и возможностям.

Также эксперт обратил внимание на то, что США ведут планомерную политику по уничтожению старого миропорядка и старой системы.

"Это крайне невыгодно Пекину. И не выгодно ЕС. Поэтому КНР в вопросах российско-украинской войны скорее склонна использовать именно старые механизмы – широкое обсуждение и формирование многосторонних форматов. Это не только про войну, но это и про демонстрацию более адектватного, с точки зрения ряда государств, чем американский подхода", – отметил эксперт.

