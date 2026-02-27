Велика гра навколо України: про що говорять натяки Сі про переговори щодо України

У переговорах щодо миру в Україні необхідно забезпечити однакову участь усіх сторін. Відповідну заяву зробив лідер КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Пекіні. Так він натякнув на необхідності залучення Європи до мирного процесу. Про що свідчить ця заява лідера КНР? Чи може бути так, що європейці намагатимуться відмежуватися від Трампа у його спробах завершити війну в Україні і шукатимуть спільне бачення тепер уже з Китаєм із цього питання? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Завершення війни в Україні не є одним із пріоритетів зовнішньої політики КНР

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко так прокоментував ситуацію:

"Не варто робити жодних далекосяжних висновків із заяв китайських керівників, які, швидше, є натяками, а не чіткою політичною позицією про участь Європи у мирних переговорах щодо України. Китай уже не вперше натякає на те, що Європа має бути за столом переговорів щодо України. Два тижні тому, виступаючи на Мюнхенській конференції з міжнародної безпеки, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявляв, що Європа має бути не в меню переговорів, а за столом переговорів. Але при цьому жодних конкретних дій з боку Китаю, в тому числі разом із Європою, щодо ініціювання якихось нових форматів мирних переговорів щодо України не робиться. Більше того, той самий Ван І в Мюнхені вітав мирні переговори за участю США, Росії та України".

Експерт звертає увагу, що сенс згаданих заяв китайських керівників дуже простий – трохи пограти на протиріччях між США та Європою, але не більше того, а заразом натякати Путіну та Трампу, що якщо вони почнуть занадто зближуватися, то Китай також може включитися в гру. Це не більше ніж ситуативна тактична гра з боку Китаю.

"Поки провідну роль у мирних переговорах щодо України грає Трамп, Китай не братиме участі у мирних переговорах. Європейці та американці, у тому числі і Трамп, вже давно закликають Китай вплинути на Путіна та сприяти завершенню війни в Україні. У Пекіні у відповідь ввічливо посміхаються і кажуть, що вони не можуть вплинути на Путіна. І в найближчій перспективі ця ситуація навряд чи зміниться. Завершення війни в Україні не є одним із пріоритетів зовнішньої політики КНР. І допомагати Трампу, і навіть європейцям у завершенні війни в Україні Китай не буде", – вважає співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, європейці тим більше не відмежовуватимуться від Трампа в його спробах завершити війну в Україні. Європейці не є учасником мирних переговорів щодо України, але перебувають "біля столу мирних переговорів", при цьому впливають на переговорний процес через активну підтримку позиції України та контакти зі США.

"Європейці справді хочуть безпосередньо брати участь у мирних переговорах щодо України, але ніяк не можуть визначитися, хто саме має представляти Європу на цих переговорах. До того ж Росія виступає проти участі Європи у мирних переговорах щодо України. І щось ми не чуємо конкретних закликів Китаю на адресу Росії щодо необхідності участі Європи у мирних переговорах щодо України. Європейці у переговорному процесі грають на боці України, а Китай не гратиме проти Росії. Хоча прямо підтримувати Росію також не буде", – констатував політолог.

КНР у питаннях російсько-української війни скоріше схильна використати старі механізми

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич вважає, що дуже показовою цитату Сі під час візиту канцлера ФРН Мерця до Пекіна про те, що "КНР, важливо забезпечити рівноправну участь усіх сторін і закласти міцну основу для миру, врахувати законні інтереси всіх сторін і зміцнити прагнення до миру світу".

"Тому я не надто здивований, якщо через місяць ми побачимо досить близькі позиції Китаю та держав ЄС. Трампу це не сподобається. Але важелів впливу в нього стає дедалі менше. Аж до ключового – "тарифів" його імені. І я не здивуюсь візиту української делегації до КНР. Думаю, на рівні міністра закордонних справ. І це відбудеться у найближчі 8-10 тижнів. Можливо, з кимось із наших європейських партнерів, які активно працюють із Пекіном. Наприклад, Польщею", – наголосив експерт.

Ігор Тишкевич вважає це, як мінімум, логічним. Якщо цього не зробити, то МЗС може сміливо розписатися у своїй профнепридатності. Адже відомство існує для того, щоб говорити з тими, хто виявляє інтерес до твоїх проблем і можливостей.

Також експерт звернув увагу на те, що США ведуть планомірну політику щодо знищення старого світопорядку та старої системи.

"Це дуже невигідно Пекіну. І не вигідно ЄС. Тому КНР у питаннях російсько-української війни скоріше схильна використати саме старі механізми – широке обговорення та формування багатосторонніх форматів. Це не тільки про війну, а й про демонстрацію більш адектватного, з погляду низки держав, ніж американський підхід", – зазначив експерт.

