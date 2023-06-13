О чем говорят новые заявления Путина – чего уже начал бояться диктатор

Российский диктатор путин во время встречи с так называемыми "военкорами" и блогерами, выдал ряд очередных меседжей в ракурсе российско-украинской войны. Среди прочего, заявил о намерении создать в Украине "санитарную зону" ради безопасности РФ, запутался в целях т.н. "спецоперации" (по сути – войны), уверял, что новая мобилизация в России проводиться не будет. О чем говорят эти путинские высказывания? Почему он начал распинаться перед подобной публикой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Все заявления путина абсолютно оторваны от реальности

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:

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"Как по мне, эта довольно странная встреча путина засвидетельствовала высокий уровень неадекватности российского диктатора и его оценки окружающей действительности. Это отмечают уже многие, в том числе в самой РФ, даже в среде антиукраинских аналитиков. Зачем была эта встреча? Судя по всему, ни т.н. "прямую линию с народом", ни какую-то вразумительную пресс-конференцию путин сейчас проводить не готов. Но как-то ведь общаться с народом надо. И такое общение с т.н. "военкорами" — это суррогат прямой линии и пресс-конференции".

Очевидно, продолжает эксперт, что путин боится неконтролируемой коммуникации, неудобных вопросов. И, надо полагать, решил, что такой формат для него наиболее безопасен.

"Всего его заявления абсолютно оторваны от реальности, – акцентирует Петр Олещук. – И особо их комментировать нет смысла. Они демонстрируют, что российское руководство не может на данном этапе рассматриваться как серьезный субъект какого-то общения. Ранее высказанная президентом Украины мысль о невозможности переговоров с режимом путина полностью подтверждается. путин продолжает рассказывать дичайшие истории, выдумки, бред. Российский режим откровенно впал в маразм".

Властная вертикаль сыпется на глазах путина

Политолог Владимир Цыбулько подчеркивает, что у путина чувствуют определенное "выжигание" из медийного поля самого диктатора.

Причем, не меньше путина. Более того, последний выступает теперь в роли догоняющего!". "Поэтому, – поясняет он, – придумывают новую медийную активность. Ведь медийную адженду формирует тот же пригожин

Властная вертикаль сыпется на глазах путина, и его задача попытаться возглавить это осыпание, раз уж он не в состоянии его остановить, отмечает Владимир Цыбулько.

"Но апелляция к "военкорам" – это тоже "выгорание", поскольку на сегодня они – такой же выжженный ресурс, как и сам путин!", – констатирует эксперт.

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