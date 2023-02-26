Директор ЦРУ подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Россию

Соединенные Штаты несколько раз совершили тревожные сообщения о возможности России привлечь Китай к войне в Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс отвечает, что из материалов спецслужб Китай рассматривает возможность поставлять оружие в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CBS News.

Руководитель ЦРУ Уильям Бернс. Фото из открытых источников

Разведка США получила данные о том, что Китай планирует рассмотреть возможность отправить военное вооружение России. Журналисты немецкого издания Der Spiegel сообщали о 100 ударных беспилотниках, которые Китай планировал отправить в Москву, однако Пекин опроверг эту информацию.

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Несмотря на заявления Пекина о том, что их страна не собирается посылать оружие в Россию, директор разведки ЦРУ Уильям Бернс уверен в том, что Китай рассматривает увеличение сотрудничества с Российской Федерацией и возможность предоставления оружию стране агрессору.

"Мы уверены, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления летального оборудования", – заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс добавил, что в настоящее время решение еще не принято, и пока у разведки нет данных о реальных поставках китайского оружия в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупредили Китай о серьезных последствиях, если страна будет помогать Российской Федерации в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о приезде в Москву главного дипломата Китая Ван И, который подчеркнул, что Пекин надеется достичь новых соглашений с Россией. Таким образом, заявления китайского чиновника еще больше заставляют насторожиться спецслужбы из-за возможных поставок оружия в Российскую Федерацию.