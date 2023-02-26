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Директор ЦРУ подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Россию

Руководитель американской разведки Уильям Бернс намекнул, что Пекин рассматривает варианты предоставления России оружия для войны против Украины

сегодня, 09:10
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Автор:

Slava Kot

Соединенные Штаты несколько раз совершили тревожные сообщения о возможности России привлечь Китай к войне в Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс отвечает, что из материалов спецслужб Китай рассматривает возможность поставлять оружие в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CBS News.

Директор ЦРУ подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Россию

Руководитель ЦРУ Уильям Бернс. Фото из открытых источников

Разведка США получила данные о том, что Китай планирует рассмотреть возможность отправить военное вооружение России. Журналисты немецкого издания Der Spiegel сообщали о 100 ударных беспилотниках, которые Китай планировал отправить в Москву, однако Пекин опроверг эту информацию.


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Несмотря на заявления Пекина о том, что их страна не собирается посылать оружие в Россию, директор разведки ЦРУ Уильям Бернс уверен в том, что Китай рассматривает увеличение сотрудничества с Российской Федерацией и возможность предоставления оружию стране агрессору.

"Мы уверены, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления летального оборудования", – заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс добавил, что в настоящее время решение еще не принято, и пока у разведки нет данных о реальных поставках китайского оружия в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупредили Китай о серьезных последствиях, если страна будет помогать Российской Федерации в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о приезде в Москву главного дипломата Китая Ван И, который подчеркнул, что Пекин надеется достичь новых соглашений с Россией. Таким образом, заявления китайского чиновника еще больше заставляют насторожиться спецслужбы из-за возможных поставок оружия в Российскую Федерацию.



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Источник: https://twitter.com/FaceTheNation/status/1629540680388292609
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