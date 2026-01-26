Це щось неймовірне: що показав новий китайський військовий дрон

У Китаї випробували експериментальний військовий безпілотник, оснащений звичайною піхотною гвинтівкою, який під час стрілянини по мішені розміром з людину показав 100% точність влучень. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі South China Morning Post.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Gun Launch and Control, безпілотний апарат на висоті близько 10 метрів і відстані 100 метрів зробив 20 одиночних пострілів, кожен з яких потрапив у ціль. Половина куль потрапила в радіусі приблизно 11 см, що можна порівняти з потраплянням у голову.

Дрон побудований у спільній розробці компанії Wuhan Guide Infrared та Академії спеціальних операцій сухопутних військ Китаю. На відміну від багатьох попередніх моделей, він використовує стандартну піхотну гвинтівку, а не модифіковану або спеціальну зброю.

Аналітики вказують, що досягнута точність є результатом суттєвих удосконалень у стабілізації апарату, алгоритмах прицілювання та інтегрованих систем управління вогнем, що дозволяє компенсувати коливання під час польоту.

Система поки що здатна вести лише окремі постріли, а не автоматичний вогонь. Розробники не уточнюють, коли і чи буде дрон прийнятий на озброєння.

