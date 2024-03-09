Имеет ли КНР виды на ослабленную РФ: какой интерес вокруг российско-украинской войны

Китайская Народная Республика (КНР) с начала широкомасштабной агрессии России против Украины сохраняет весьма условный нейтралитет. С одной стороны – закупая у РФ по дешевке энергоресурсы, наводнив ее рынок своими товарами, с другой – периодически призывая к миру, но в весьма туманных формулировках. Сейчас Пекин вновь усилил дипломатическую активность в ракурсе переговоров, что, впрочем, рассматривается Западом как подыгрывание стране-агрессору. Что можно сказать о китайской игре вокруг российско-украинской войны? Имеет ли КНР виды на ослабленную РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

У КНР есть территориальные амбиции

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:

"Китай имеет явные свои интересны, которые состоят, с одной стороны, в усилении своих позиций по сравнению с США, с другой – в ослаблении России. И по второму вопросу интересы Пекина и Киева совпадают".

По словам эксперта, КНР точно получает бонусы от ослабления РФ. С прицелом на территориальную экспансию, которая рано или поздно случится касательно китайских земель, незаконно оккупированных Россией в 19 веке.

"Кроме того, есть у КНР и другие территориальные амбиции. И, тогда как Россия привыкла рассматривать Сибирь и Центральную Азию как свои территории, там всё может измениться в пользу Китая", – прогнозирует Александр Палий.

Следует также понимать, акцентирует он, что КНР показал, что обладает мощной экономической силой, а также способен играть конструктивную роль в разных ситуациях.

"Но Дальний Восток, Приморье, территории к югу от Байкала вполне могут вернуться в Китай", – считает эксперт.

Такое впечатление, что КНР сейчас находится на распутье

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, вторая попытка КНР взяться за миротворческий процесс между Украиной и Россией, продиктована несколькими вещами.

Во-первых, КНР всё еще считает опасной для себя дальнейшую эскалацию, в особенности — экономические санкции.

Соответственно, Пекин заинтересован в том, чтоб экономическая глобализация работала и далее. Но российско-украинская война и санкционная политик Запада напрямую негативно влияет на это", – поясняет политолог. "Напомню, что последний пакет санкций ЕС впервые зацепил китайские компании

Во-вторых, другие страны Глобального Юга смотрят на КНР (вторая экономика мира) и ждут неких миротворческих усилий. Отсюда дополнительная активность, считает Алексей Якубин.

В-третьих, на данный момент Китай пытается сформировать собственную стратегию в ракурсе российско-украинской войны.

но не выдвигать при этом никаких условий России. Нечто подобное, кстати, предлагал президент Турции Эрдоган во время встречи 8 марта с украинским лидером Зеленским", – отмечает эксперт. "Похоже, КНР хочет ее окончания. Вопрос – на каких условиях. Готов ли Пекин поддержать позицию Киева? Если судить по риторике, то Китай хочет провести международную мирную конференцию

Он подчеркивает, что Китай видит – риски растут, война имеет глобальные последствия. Но, желая скорейшего ее окончания, не хочет катастрофического проигрыша России, краха ее политического режима.

"Похоже, что эта линия у Пекина сохраняется. Он хочет продолжать зарабатывать на экономическом взаимодействии с РФ, а не получить по соседству территорию хаоса", – поясняет Алексей Якубин.

Этой весной, продолжает он, анонсирован Глобальный саммит по украинской формуле мира. И до сих пор не ясно, будет ли там участвовать Китай, который выходит сейчас со своими предложениями.

презентованного в прошлом году, не сработали. Возможно, сейчас Китай предложит что-то более конкретное – и станет продвигать это более активно", – прогнозирует политолог. "Такое впечатление, что КНР сейчас находится на распутье. И пытается выработать собственную внятную стратегию. Уже очевидно, что размытые формулировки китайского мирного плана

Игнорировать позицию КНР – опасно для Украины

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что КНР хочет не упустить шанс удержать право на свою опцию мирного трека в условиях, когда усталость от российско-украинской войны трансформируется в генерацию переговоров.

"Для Китая это шанс принять участие в распределении "безопасностного пирога", в ходе чего можно зафиксировать свою растущую роль и структурировать собственное влияние на ЕС, – поясняет эксперт. – Вояж Ли Хуэя – предвестник "борьбы за мир", точнее концепта мирных переговоров Киева и Москвы, в который, по замыслу Пекина, нужно "вшить" китайский интерес. Китай сознательно и достаточно активно берется за сбалансирование международной безопасности в мире, фактически выступая прокси-представителем РФ там, где Россию никто не желает слышать. Пекин предлагает формат, в котором гибридно сочетается китайская геоэкономическая экспансия и политическая адвокация России".

Фактически КНР использует изоляционное положение РФ, отмечает Олег Постернак. Китай действует вроде бы от имени самой РФ, но при этом данный формат служит лишь прямым интересам Пекина, хотя и автоматически приносит опосредованную пользу Путину.

"Это проявляется в призыве министра иностранных дел Китая Ван И, который подчеркнул, что КНР заинтересован в созыве признанной Россией и Украиной мирной конференции при "равном участии всех сторон" (то есть – и РФ). Ну, а России выгодно, что Китай подрывает усилия Украины по организации Глобального саммита мира в Швейцарии", – подчеркивает политтехнолог.

По его словам, китайская "челночная дипломатия" активизировалась как раз из-за ощущения, что для РФ сейчас сформировалась более выгодная позиция, чем в прошлые два года, когда перспективы выживания путинского режима были призрачными, а российской экономике приписывалась катастрофа.

"Для Китая главный соперник – США. Потому и украинскую войну Пекин воспринимает как деталь глобального противоборства Запада против более близкой КНР по политической традиции РФ, – отмечает Олег Постернак. – Поражение России Пекин не примет априори. Но вместе с тем, ему нужна более слабая РФ, что позволит расширить экономическую зависимость Москвы".

Эксперт акцентирует, что российско-украинская война вынуждает США и другие страны быть сосредоточенными на восточноевропейском направлении, отвлекая от Азиатско-Тихоокеанского региона, что, безусловно, выгодно для Китая.

"Игнорировать позицию КНР – опасно для Украины, – уверен он. – Ведь Китай оказывает влияние на некоторые страны Глобального Юга, а Украина заинтересована в их присоединении к Глобальному саммиту мира".

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