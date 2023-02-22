"Мирный план" от Китая: что может предложить Си Цзиньпин

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Кравцев Сергей
В последнее время Китай активнее проявляет свой интерес к вопросу войны в Украине. Ожидается, что в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину лидер Китая Си Цзиньпинь выступит с предложением "мирного плана". Исходя из того, как вел себя Пекин на протяжении всего года, есть большая вероятность, что предложение КНР, по всей вероятности, не будет отвечать национальным интересам Украины. В то же время официальный Киев пока что сдержанно реагирует на "мирные предложения" Китая и требует изучить весь текст мирного плана. Что может быть в этом мирном плане и есть ли причина переживать?
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что до выступления Си Цзиньпиня подробности мирного плана держатся в строгом секрете. Но уже сейчас можно спрогнозировать, что Китай будет предлагать две вещи. Первую – прекращения огня. Второе – прекращение поставок западных видов вооружения Украине. Свое мнение Александр Краев озвучил в эфире "24 канала".
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По мнению эксперта, если план будет принят, то Китай сумеет найти рычаги давления на Кремль, чтобы Путин выполнил условия договора, потому что для Пекина это будет самой большой дипломатической и политической победой. Но есть большие сомнения, что Запад с серьезностью отнесется к предложениям Китая, так как не может допустить, чтобы Пекин получил идеологическое первенство.
По его словам, продвигая свой мирный план Китай будет пытаться заручиться поддержкой наиболее населенных стран мира — Азии, Африки и Америки.
В мирном плане Китая может содержаться пункт о территориальной целостности Украины и России на декабрь 1991 года
В свою очередь российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freedom" предположил, что Китай может предложить восстановление территориальной целостности Украины, российские войска выводятся с оккупированной территории; Украина берет на себя определенные внешнеполитические обязательства, учитывающие эти самые "законные озабоченности".
По его словам, если такие предложения будут звучать со стороны официального Пекина, то можно с уверенностью говорить, что Россия точно проиграла в войне. Теперь осталось дождаться китайскую инициативу, чтобы понять, что на самом деле задумал Пекин.
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Одному корумпованому брехуну, якого лялькою привели до влади для помсти за ПриватБанк можна повертати кордони помилкової країни з 25 мільйонів населення. Керівником 1,4 мільярдної країни, яка зробила потужний стрибок у розвитку, маразм Байден помикає як кошеням - Тайвань повертати не можна. Нахабство 1/8 світу покірно ковтає 7/8 світу.