"Мирный план" от Китая: что может предложить Си Цзиньпин

В последнее время Китай активнее проявляет свой интерес к вопросу войны в Украине. Ожидается, что в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину лидер Китая Си Цзиньпинь выступит с предложением "мирного плана". Исходя из того, как вел себя Пекин на протяжении всего года, есть большая вероятность, что предложение КНР, по всей вероятности, не будет отвечать национальным интересам Украины. В то же время официальный Киев пока что сдержанно реагирует на "мирные предложения" Китая и требует изучить весь текст мирного плана. Что может быть в этом мирном плане и есть ли причина переживать?

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай вполне спокойно поддержат страны Африки, которые говорили, что этот конфликт просто нужно прекратить

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что до выступления Си Цзиньпиня подробности мирного плана держатся в строгом секрете. Но уже сейчас можно спрогнозировать, что Китай будет предлагать две вещи. Первую – прекращения огня. Второе – прекращение поставок западных видов вооружения Украине. Свое мнение Александр Краев озвучил в эфире "24 канала".

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По мнению эксперта, если план будет принят, то Китай сумеет найти рычаги давления на Кремль, чтобы Путин выполнил условия договора, потому что для Пекина это будет самой большой дипломатической и политической победой. Но есть большие сомнения, что Запад с серьезностью отнесется к предложениям Китая, так как не может допустить, чтобы Пекин получил идеологическое первенство.

"Я сомневаюсь, что Запад вообще будет рассматривать сценарий того, чтобы полностью поддержать китайский проект. Сказать, что там есть здоровые идеи, сказать, что Китай нормально анализирует ситуацию – возможно, но поддержать такую позицию – сомневаюсь", – отметил Краев.

По его словам, продвигая свой мирный план Китай будет пытаться заручиться поддержкой наиболее населенных стран мира — Азии, Африки и Америки.

В мирном плане Китая может содержаться пункт о территориальной целостности Украины и России на декабрь 1991 года

Китай может предложить вывести российские войска с территории Украины

В свою очередь российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freedom" предположил, что Китай может предложить восстановление территориальной целостности Украины, российские войска выводятся с оккупированной территории; Украина берет на себя определенные внешнеполитические обязательства, учитывающие эти самые "законные озабоченности".

"Москва постоянно требует от Украины нейтрального статуса. Ранее это называлось "финляндизацией" или "обязанностью не вступать в НАТО". Конечно, Украина не примет эти принципы после безобразной войны, которую развязала Россия. Она никогда не была согласна на ограничение своей внешнеполитической деятельности. Но обнародование китайскими товарищами предложения, в котором будет содержаться вывод российских оккупационных войск с территории Украины, окажет потрясающее влияние на российский руководящий мозг и, собственно, изменит сознание всех, кто находится в бункере", – отметил Пионтовский.

По его словам, если такие предложения будут звучать со стороны официального Пекина, то можно с уверенностью говорить, что Россия точно проиграла в войне. Теперь осталось дождаться китайскую инициативу, чтобы понять, что на самом деле задумал Пекин.

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