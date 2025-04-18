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Киев обвинил Китай в поставках оружия РФ: у Си Цзиньпина впервые отреагировали

В МИД КНР уверяют, что Китай якобы никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе"

сегодня, 11:58
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Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на обвинения Украины в поставках оружия России. Позицию Пекина озвучил представитель МИД страны Линь Цзянь, отбросив публичные обвинения главы украинского государства Владимира Зеленского в том, что КНР поставляет оружие России. Такие заявление украинского лидера Линь Цзянь назвал "безосновательными".

Киев обвинил Китай в поставках оружия РФ: у Си Цзиньпина впервые отреагировали

Китай. Фото: из открытых источников

Представитель МИД уверяет, что Китай якобы никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе".

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай имеет свой интерес в продолжении войны между Россией и Украиной, поэтому не спешит вмешиваться в нынешнюю патовую ситуацию. Пекину выгодно, чтобы Россия, США и Европа были заняты конфликтом и меньше сосредотачивались на сдерживании его влияния в других регионах мира. Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай изучает вопросы личного поведения и консульские дела своих граждан, оказавшихся в плену в Украине после участия в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

На пресс-конференции его спросили о двух китайских гражданах, которые воевали на Донбассе и попали в плен к украинским силам. Они обратились с просьбой о помощи в увольнении.

Линь Цзянь подчеркнул, что позиция Китая в этом вопросе четкая и однозначная.

Ранее "Комментарии" писали – Трамп идет ва-банк: чем угрожает Китаю, если тот не примет ультиматум США.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytaj-postachannja-zbroji-do-rf-komentar/33389159.html
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