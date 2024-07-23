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Китай гневно отреагировал на новые санкции США против компаний, поддерживающих Россию

США готовятся ужесточить санкции против Китая и его компаний, которые сотрудничают с Россией и помогают Москве в войне против Украины.

сегодня, 11:52
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Slava Kot

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом готовит новые санкции против китайских компаний и организаций, поддерживающих войну в Украине. В МИДе КНР отреагировали на эти заявления и обвинили США в переложении вины за войну в Украине на Китай.

Китай гневно отреагировал на новые санкции США против компаний, поддерживающих Россию

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга ответила на вопросы журналистов по поводу новых санкций США. Представитель администрации Байдена Джейк Салливан подчеркнул, что ограничения будут касаться китайских компаний, которые поддерживают Россию в войне в Украине, в частности, под прицелом могут оказаться китайские банки.

Мао Нин заявила, что позиция Китая по поводу войны в Украине "была объективной и справедливой" и обвинила США.

"Китай не является ни тем, кто создал кризис, ни его стороной, но активно работал над тем, чтобы сделать возможным переговоры о мире и политическом урегулировании кризиса. США должны конструктивно работать над политическим урегулированием кризиса, а не перекладывать вину на Китай и забивать клин между Китаем и другими странами", — сказала Нин.

Представитель МИД Китая отметила сотрудничество Пекина и Москвы, которое, по ее словам, не влияет на другие страны.

"Китай и Россия являются независимыми крупными государствами. Китай и Россия имеют нормальное сотрудничество, которое не направлено на какую-либо третью сторону и не должно стать мишенью для внешнего вмешательства или принуждения", — сказала Нин.

Мао Нин также осудила санкции США и заявила, что Китай будет "принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".

В США несколько раз обвинили Китай в сотрудничестве с Россией. В Белом доме заявили, что Пекин не снабжает РФ оружием, однако экспортирует микросхемы и станки для изготовления вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай подверг резкой критике декларацию НАТО, которую назвал "лживой".

Также "Комментарии" писали, что Китай отправил самолет с военными в Белоруссию.



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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/202407/t20240722_11458075.html
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