Китай готовится к войне: изменяет правила призыва и мобилизации

Китайские власти объявили о новых изменениях в правилах призыва на военную службу и в процесс мобилизации во время войны. Аналитики считают это способом повысить боевую готовность к войне за Тайвань. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание SCM Post.

Китайские военные. Фото из открытых источников

Правила, которые обнародовали 12 апреля, утверждают, что вербовка должна "сосредотачиваться на подготовке к войне" и повысит эффективность призыва через привлечение новобранцев высококвалифицированных новобранцев. В правках включен новый раздел о мобилизации. Там указано, что приоритет предоставляется военнослужащим, имеющим опыт в армии и в случае боевых действий они должны вернуться в свои подразделения или на аналогичные должности. Поправка вступит в силу с 1 мая.

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Отмечается, что изменения правил мобилизации являются частью последовательных действий Китая, который пытается скорректировать и улучшить свою систему для действий во время военного положения. Особенно из-за геополитического давления, которое происходит вокруг Тайваня.

"Поправка восполнила пробел в законодательстве Китая о военном времени, но также была обусловлена ​​необходимостью военных приготовлений, в частности, против Тайваня", — говорит китайский эксперт по военному праву Се Дан.

Напомним, что в начале апреля Китай провел военные учения вблизи Тайваня, а его самолеты и корабли постоянно заходят в территориальные зоны острова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай купил у России металл с оккупированного завода Украины.

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