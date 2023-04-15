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Китай готовится к войне: изменяет правила призыва и мобилизации

Китай вводит новые правки в призыв и мобилизацию, которые вступят в силу с 1 мая.

сегодня, 22:45
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Автор:

Slava Kot

Китайские власти объявили о новых изменениях в правилах призыва на военную службу и в процесс мобилизации во время войны. Аналитики считают это способом повысить боевую готовность к войне за Тайвань. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание SCM Post.

Китай готовится к войне: изменяет правила призыва и мобилизации

Китайские военные. Фото из открытых источников

Правила, которые обнародовали 12 апреля, утверждают, что вербовка должна "сосредотачиваться на подготовке к войне" и повысит эффективность призыва через привлечение новобранцев высококвалифицированных новобранцев. В правках включен новый раздел о мобилизации. Там указано, что приоритет предоставляется военнослужащим, имеющим опыт в армии и в случае боевых действий они должны вернуться в свои подразделения или на аналогичные должности. Поправка вступит в силу с 1 мая.


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Отмечается, что изменения правил мобилизации являются частью последовательных действий Китая, который пытается скорректировать и улучшить свою систему для действий во время военного положения. Особенно из-за геополитического давления, которое происходит вокруг Тайваня.

"Поправка восполнила пробел в законодательстве Китая о военном времени, но также была обусловлена ​​необходимостью военных приготовлений, в частности, против Тайваня", — говорит китайский эксперт по военному праву Се Дан.

Напомним, что в начале апреля Китай провел военные учения вблизи Тайваня, а его самолеты и корабли постоянно заходят в территориальные зоны острова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай купил у России металл с оккупированного завода Украины.

Также "Комментарии" писали о поражении Макрона в Китае. Французский президент допустил дипломатическую ошибку.



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Источник: https://www.scmp.com/news/china/military/article/3216879/china-rolls-out-fresh-wartime-recruitment-rules-veterans-priority?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=3216879
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