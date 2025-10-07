Китай готується стати нафтовим гігантом: яке рішення ухвалив Пекін

Китай, який є найбільшим у світі імпортером сирої нафти, має намір цього і наступного року відкрити 11 нових родовищ. Це дасть змогу Пекіну збільшити обсяги зберігання нафти майже на 170 мільйонів барелів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Обсяги зберігання нафти у Китаї. Фото: з відкритих джерел

Автори матеріалу зазначають, будівництво нових нафтових резервуарів у глибині країни сигналізує про активізацію зусиль Пекіна щодо забезпечення енергетичної безпеки.

"Китай, найбільший у світі покупець сирої нафти, додає одинадцять нових родовищ нафти цього і наступного року, оскільки Пекін прискорює накопичення запасів стратегічного товару для забезпечення безпеки постачання", — пише Reuters.

Згідно з повідомленням, три з одинадцяти нових нафтових родовищ зводять у центральних районах Китаю — у північній провінції Шеньсі та на південному заході Юньнані. Інші об'єкти розташують уздовж східного та південного узбережжя країни.

Будівництвом резервуарів займаються національні нафтові компанії, які закуповують сировину для стратегічних запасів. Уряд визначить ці об'єкти як резервні у разі надзвичайних ситуацій.

Очікується, що державні нафтові корпорації КНР збільшать свої потужності для зберігання майже на 170 мільйонів барелів.

